Blitzschnell: Avanafil

Das wohl schnellste Potenzmitel in unserem Vergleich: Avanafil. Was Sie dafür in Kauf nehmen müssen, lesen Sie hier

Das verspricht das Potenzmittel: Auch einer der hochwirksamen PDE-5-Hemmer gegen erektile Dysfunktion, der aber schneller wirken und weniger Nebenwirkungen wie Kopfweh verursachen soll als andere Tabletten seiner Art.

So wirkt das Potenzmittel: Wie die verwandten Potenzmittel wirkt sich auch Avanafil höchst zuverlässig auf die Erektion aus, wenn man es braucht.

Vorteil des Potenzmittels: Das Vorspiel kann man natürlich kurz gestalten, der Penis ist schnell am Start. Laut Hersteller-Studien schon nach 15 Minuten, es wirkt bis zu 6 Stunden. Empfehlung: 30 Minuten warten, dann lieben.

Nachteil des Potenzmittels: Siehe Sildenafil. Kein riesiger Vorteil gegenüber den älteren Potenzmitteln seiner Art. Wie immer gilt: Es handelt sich um ein Arzneimittel, deshalb sollten Sie sich vor der Einnahme Informationen beim Arzt ihres Vertrauens einholen.

Fazit: Eins der neueren Potenzmittel in unserem Vergleich, dabei etwas schneller und zuverlässiger als die anderen.