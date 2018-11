Ist die Avocado gesund?: Darum sind Avocados das perfekte Fit-Food

Die Avocado gehört zu den fettreichsten Früchten überhaupt, daher ist auch der Kaloriengehalt entsprechend hoch. Der liegt bei rund 217 Kalorien pro 100 Gramm. Eine halbe Avocado bringt es im Durchschnitt auf zirka 115 Gramm und demzufolge 250 Kalorien. Wer eine ganze Avocado verdrückt (das geht in Form von Guacamole schnell), lädt sich also mal eben 500 extra Kalorien auf.

Darüber hinaus enthalten Avocados reichlich andere gesunde Inhaltsstoffe, wie fettlösliche Vitamine, zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente. Weil sie so gut wie keine Kohlenhydrate enthalten, sind sie auch für Low-Carb-Liebhaber bestens geeignet. Auch die Paleo-Gemeinde schwört auf die Avocado, zudem ist die sogenannte Butterbirne (bezieht sich auf den Fettgehalt und die birnenähnliche Form) vegan, gluten- und laktosefrei.

Neben reichlich Fett, sind auch viele Mineralstoffe in Avocados enthalten © Irina-Rostokina / Shutterstock.com

Avocados enthalten zudem reichlich Beta-Carotin, eine Vorstufe des Vitamin A, das unter anderem gut für die Augen ist. Außerdem liefern sie – für eine Frucht verhältnismäßig – viel Vitamin E, welches im Körper als Antioxidans wirkt und die Körperzellen vor schädlichen Sauerstoffverbindungen, sogenannten freien Radikalen schützt. Das beugt zum Beispiel der Hautalterung vor. Auch der Folsäuregehalt kann sich sehen lassen. Folsäure ist ein wichtiges B-Vitamin, welches der Körper selbst nicht herstellen kann, aber unbedingt braucht.

Bei den Mineralstoffen glänzt die Avocado vor allem mit viel Kalium und Magnesium, beides wichtige Sportlermineralien, die unter anderem für eine reibungslose Muskelan- und entspannung sorgen.

Avocado-Nährstoffe im Überblick:

Nährwerte für 1/2 Avocado

(entspricht rund 115 g) Kalorien 250 kcal Eiweiß 2 g Kohlenhydrate unter 1 g Ballaststoffe 7 g Fett gesamt 27 g gesättigte FS 4 g einfach unges. FS 19 g mehrfach unges. FS 3 g Cholesterin 0 g Beta-Carotin 14 µg Vitamin E 15 mg Vitamin C 15 mg Folsäure 35 µg Kalium 578 mg Calcium 12 mg Magnesium 33 mg Eisen 0,7 mg

Helfen Avocados beim Abnehmen?

Eine Studie der Pennsylvania State University, die im Journal of the American Heart Association veröffentlicht wurde, konnte zeigen, dass der Verzehr von Avocados übergewichtigen Menschen helfen kann, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken. Weil die Frucht einen niedrigen glykämischen Index hat, lässt sie den Blutzucker nur langsam ansteigen und beugt damit gefährlichen Heißhungerattacken vor. Obwohl Avocados sehr fettreich sind, können sie also beim Abnehmen helfen.

Folgen Sie aber lieber nicht dem Vorsatz "viel hilft viel", denn am Ende des Tages zählt die Gesamtkalorienmenge. Es gilt: Wer regelmäßig mehr Kalorien verzehrt, als er verbrennt, nimmt früher oder später zu.

Welche Sorten gibt es?

Insgesamt gibt es etwa 400 verschiedene Avocado-Sorten, doch in hiesigen Supermärkten treffen Sie vor allem auf die beiden Sorten "Hass" und "Fuerte", die zwar unterschiedlich aussehen, sich geschmacklich aber kaum unterscheiden.