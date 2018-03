Instabilitätstraining: Balance-Halbball intensiviert jedes Workout

Beim Training mit dem Balance-Halbball lassen sich viele Übungen zusätzlich intensivieren © PR

Das müssen Sie beim Kauf eines Balance-Halbballs beachten

Der Balance-Halbball wird in unterschiedlichen Größen angeboten. Wenn Sie viel Kardiotraining machen, empfiehlt sich die größere Variante, die hat mehr Trittfläche. Für überwiegend statische Einsätze reicht in der Regel eine kleinere Größe. Bedenken Sie zudem: irgendwo in der Wohnung muss das Gerät auch stehen. Bevor es als optischer und sachlicher Störenfried für immer in den Keller gesperrt wird, besser kleiner denken. Übrigens geht dem Balance-Halbball gelegentlich die Puste aus. Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob die vorgegebene Höhe noch stimmt und füllen Sie bei Bedarf die Luft mit der mitgelieferten Pumpe nach. Erhältlich ist der Balance-Halbball im Sportfachhandel oder in diversen Internet-Shops.

Die besten Übungen mit dem Balance-Halbball

So trainieren Sie Ihre Kraft mit dem Balance-Halbball:

Der Klassiker, die Liegestütz. Zeigt die Platte nach oben, können Sie diese seitlich umfassen und loslegen. Zur Steigerung stehen die Füße dabei auf einem zweiten Balance-Halbball, dieser zeigt jedoch mit der Kugel nach oben. Alternativ können Sie auch nur die Füße auf der Halbkugel stehen haben und die Hände auf den Boden stützen. Oder nur eine Hand aufstützen und die andere am Boden haben. Diese Variante lässt sich auf beiden Seiten ausführen.

So trainieren Sie Ihre Ausdauer mit dem Balance-Halbball:

Seitliche Wechselsprünge, Laufen auf der Stelle, Seilspringen (nur für Super-Profis!) – der Bounce-Effekt des Balance-Halbballs intensiviert jede Übung, die bereits auf ebenem Untergrund für Schweißtropfen auf der Stirn sorgt. Dazu liegt die Platte natürlich auf dem Boden. Achten Sie darauf, dass kein Handtuch oder Feuchtigkeit die Standfestigkeit des Geräts beeinträchtigt.

So trainieren Sie den Rumpf-Bereich mit dem Balance-Halbball:

Setzen Sie sich auf die Mitte des Balance-Halbballs (na, welche Seite ist wohl oben?). Arme seitlich ausstrecken, gerader Oberkörper leicht nach hinten lehnen und die Füße einige Zentimeter über dem Boden halten. Und halten. Halten! Fortgeschrittene strecken dabei die Beine aus oder ziehen abwechselnd ein Knie zur Brust und strecken das andere zeitgleich nach vorn.

So trainieren Sie Ihre Koordination mit dem Balance-Halbball:

Platte auf den Boden bringen. Auf die Mitte des Balance-Halbballs stellen und einen Ausfallschritt nach hinten setzen. Dabei die Arme im rechten Winkel auf Schulterhöhe in der Luft halten. Fortgeschrittene drehen in der hinteren Schrittstellung den Oberkörper in Richtung des vorderen Beins. Profis legen sich zur Ausführung eine ordentliche Langhantel in den Nacken.