Rumpf-Workout: Bauchmuskeln mit dem Schlingentrainer

Was auch immer Sie in diesen Bändern tun, Ihr Rumpf ist dabei zur Anspannung verpflichtet. Schlingen- oder Suspension-Training treibt den Bauchmuskelaufbau voran – und macht Sie obendrein flexibler und beweglicher

Waschbrett-Model Tobias Dost (28)

Personal Trainer in Dachau und Coach im MH-Camp „So ein Schlingentrainer fordert Ihre Körpermitte bei fast jeder Übung. In Kombination mit dem Fatburning-Effekt ist das Tool eine echte Abkürzung auf dem Weg zum Sixpack“, sagt Tobias. Er muss es wissen, denn er ist nicht nur diplomierter Sport- und Gesundheitstrainer, sondern auch Schlingentraining-Experte und Coach im Men’s-Health-Camp. Vor der Reise dorthin deponierte Tobias seinen Schlingentrainer griffbereit im Handgepäck. Die Wartezeiten am Flughafen hat er damit sinnvoll genutzt – und die Blicke der Flugbegleiterinnen auf sich gezogen. Mehr Infos gibt es hier: www.munich-pt-lounge.de.

Stabilität ist etwas für Bausparer, auch Wackelpartien führen Sie zu einem Sixpack – zumindest wenn ein Schlingentrainer im Spiel ist. „Wer damit arbeitet, macht sich das Prinzip der Instabilität zu Nutze“, sagt Sobek. Jeder noch so kleine Muskel muss mitarbeiten, damit Sie dabei nicht auf die Nase fallen. „Auf diese Art und Weise lernen Sie, Ihren Körper zu beherrschen und nicht aufzugeben, auch wenn Sie vor Anstrengung zittern“, erklärt der Experte. Oder lassen Sie sich die Zügel von zwei Stoffriemen aus der Hand nehmen? Eben!

Fleißige Muskel-Arbeitsgruppe

Auf Grund der hohen Spannung verbessert sich sowohl die intramuskuläre als auch die intermuskuläre Koordination – vereinfacht gesagt: Muskeln arbeiten besser zusammen, und die interne Abstimmung zwischen den einzelnen Muskelfasern läuft reibungsloser. Beide Effekte zeigen sich in einem Zuwachs an funktionellen Muskeln. Damit können Sie zum Beispiel nicht nur cool am Pool auf und ab gehen, sondern auch mit einem technisch sauberen Kopfsprung ins Wasser eintauchen. „Schlingentraining schult sämtliche Sinne“, sagt Coach Sobek, der auch seine Nachwuchs- Fußballer regelmäßig an die Leinen nimmt.