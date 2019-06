Bauchtraining: Das sind die besten Bauchübungen der Welt

Viele Bewegungen führen zum Sixpack, aber nicht jede ist gleich effektiv. Hier findest du die Übungen fürs Bauchtraining, die du dir für eine definierte Mitte definitiv merken solltest

Klingt lukrativ für den Poolbetreiber, aber unschön für dich: Mit deinem Bauch könnte man sämtliche Rettungsringe ersetzen. Schlechter Scherz beiseite: In Zeiten von sommerlichen Temperaturen ist eine wohldefinierte Körpermitte Pflicht. Fürs eigene Wohlbefinden und damit ist nicht nur die Optik gemeint. Denn eine starke Rumpfmuskulatur – und dazu zählt auch der Bauch – hat viele gesundheitliche Vorteile. Welche und wie du diese am schnellsten erreichst, weißt du am Ende dieses Textes.

>>> So wirst du deinen Bauchspeck los

Was bringt mir Bauchtraining?

Die schlechte Nachricht vorab: Bauchtraining allein ist kein Sixpack-Garant. Für dessen Freilegung spielt der Körperfettanteil eine entscheidende Rolle, also auch deine Ernährungsweise und eine Portion Kardiotraining (die kann im Gegensatz zu deiner Kohlehydratzufuhr gar nicht groß genug sein). Dennoch ist ein Workout für die Mitte unverzichtbar. Schließlich schützen dich starke Bauchmuskeln vor starken Rückenschmerzen. Wie das? Indem die vorderen die hinteren Muskeln entlasten, wenn es ums Heben von schweren Dingen geht. Im angespannten Zustand erhöht sich der Druck im Bauchraum, was die Last auf den Rücken verteilt. Zudem bilden die Bauchmuskeln ein Schutzschild für die inneren Organe. Je stärker, desto besser fällt die Protektion aus. Viel-Sitzer profitieren ebenfalls, denn die Oberkörper-Muskulatur erschlafft durchs ständige Nichtstun, was du an Verspannungen plus einer miesen Haltung merkst. Nur wenn deine Bauch- und Rückenmuskeln im gleichen trainierten Verhältnis zu einander stehen, halten sie deinen Rumpf in einer ausbalancierten Position – gut für den perfekten Auftritt. Zu guter Letzt bringen trainierte Abbs die Statik des Beckens in Position. Das kann nie schaden, denn deren Job ist die Kräfteübertragung zwischen Ober- und Unterkörper. Kurz: Deine Performance wird durch Bauchtraining rundum besser.

>>> Darum zeichnet sich dein Sixpack nicht ab