4-Wochen-Trainingsplan : Beach-Body-Trainingsplan Monat 1 zum Download

Wir bringen Sie in 3 Monaten zur perfekten Strandform. Teil 1 des Trainingsplans: So verdoppeln Sie in 28 Tagen Ihre Kraft. Jetzt downloaden!

Natürlich dürfen Sie Ihren Sommerurlaub dieses Jahr last minute buchen. Doch leider gehört die Strandfigur nicht zu dem All-inclusive-Paket. Im Gegenteil: Wer sich sportmäßig zu lange treiben lässt, kriegt schnell überflüssige Kilos angespült. Aber zum Glück gibt's bei uns das ultimative Programm für Ihren Beach-Body 2015.

Im ersten Monat unseres 12-Wochen-Plans kümmern wir uns um Ihre Power. In den folgenden Heften widmen wir uns dann dem Muskelaufbau und der Fettverbrennung. „Der Kraftzuwachs liefert Ihnen ein solides Fundament, um in der darauffolgenden Phase die Muskeln maximal wachsen zu lassen“, erläutert Personal Trainer Moritz Tellmann aus Düsseldorf, der den Plan exklusiv für Men’s Health entwickelt hat. Sein Programm zielt auf mehr Power ab – das heißt allerdings nicht, dass Ihre Muskeln nicht auch schon in dieser ersten Phase wachsen. Im Detail erwartet Sie beim Training ein Dreier-Split, der mit einem Ganzkörper-Workout beginnt. Dazu kommen ein Pull- und ein Push-Tag. Abgerundet wird der Plan mit je einer Kardio- und Regenerations- Einheit pro Woche. Die erste Übung: downloaden – und zwar weiter unten auf der Seite! Im Download-PDF stellen wir Ihnen zunächst sämtliche Kraftübungen vor, danach folgt das detaillierte 4-Wochen-Programm. Sie sehen, unser Frühbucherpaket sorgt in puncto Strandform für den entscheidenden Vorsprung – damit durch Sie jeder Strand zum Muscle-Beach wird.