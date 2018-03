4-Wochen-Trainingsplan : Beach-Body-Trainingsplan Monat 2 zum Download

Wir bringen Sie in 3 Monaten zur perfekten Strandform. Damit Sie am Strand richtig was zu zeigen haben, geht es im 2. Teil unserer 3-teiligen Beach-Body-Serie nun an den Muskelaufbau – der funktioniert übrigens auch, wenn Sie Teil 1 verpasst haben

Es spielt keine Rolle, ob Sie in den vergangenen 4 Wochen mit dem ersten von drei 28-Tage-Plänen Kraft aufgebaut haben oder noch auf Ihrem alten Power-Level sind: Jetzt beginnt die Massephase! Wer Kraft aufgebaut hat, bewegt mehr Gewicht und erzielt mehr Muskelmasse. Aber auch jeder andere profitiert von unserem Workout-Ziel: mit dem Kraftfundament in den nächsten 4 Wochen sehr intensiv trainieren und möglichst viel Gewicht bewegen, um maximal Muskeln aufzubauen. Dazu müssen Sie pro Woche 4 Krafteinheiten und eine kurze Kardio-Belastung überstehen. Ihre Muskeln werden mit einem Ganzkörper-Workout und einem Dreier-Split gefordert. „Durch die Aufteilung in 3 Abschnitte trainieren Sie jeden Muskel höchstintensiv und können sich an einem Tag ganz auf die für die Massephase wichtigen Beine konzentrieren“, erklärt der Düsseldorfer Personal Trainer Moritz Tellmann, der für unsere Beach-Body- Serie alle Pläne entwickelt hat. Seine Übungsvorschläge und einen detaillierten 4-Wochen-Plan finden Sie im kostenpflichtigen Download-Plan weiter unten auf der Seite.