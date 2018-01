Bedeutung von Pickeln: Das verrät die Region von Pickeln über Ihre Gesundheit

Pickel tauchen immer dann auf, wenn man sie absolut gar nicht gebrauchen kann. Ob am Kinn, auf der Wange, an oder an der Stirn, lesen Sie hier, was die Region Ihres Pickels über Ihre Gesundheit verrät

Die Pubertät liegt längst hinter Ihnen und trotzdem werden Sie beim morgendlichen Anblick in den Spiegel von Pickeln im Gesicht begrüßt? Wann ist endlich Schluss damit? Bevor Sie sich jedoch ärgern, sollten Sie bedenken, dass Hautunreinheiten uns nicht in erster Linie nerven wollen, sondern vielmehr etwas über unsere Gesundheit aussagen. Dieser Ansicht sind zumindest Vertreter der Ayurveda-Heilkunst und der traditionellen chinesischen Medizin. Beide teilen das Gesicht in verschiedene Zonen auf. Tritt dort ein Pickel auf, lässt das Rückschlüsse auf das Wohlbefinden und sogar auf den Zustand spezieller Organe ziehen. Klingt spannend, oder? Finden wir auch und haben deshalb mit Dr. Ingrid Schmoeckel vom Dermatologikum Hamburg über die Bedeutung von Pickeln im Gesicht gesprochen.