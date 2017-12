Beliebte Tattoo-Motive und ihre Bedeutung

Tattoo-Motive: Anker

Damals: Stechmalereien gibt es so lange, wie es Menschen gibt. Im 18. Jahrhundert brachte der Seefahrer James Cook von einer polynesischen Südseeinsel einen Eingeborenen mit, der am ganzen Körper tätowiert war. Die Seefahrer waren beeindruckt von den "Tatauierungen", wie die Polynesier die Körperbilder nannten – und begannen mit der Nachahmung, die in den englischen Wortschatz als "Tattooing" Einzug fand. Zu den beliebtesten Motiven der Seeleute gehörten Anker, die ihre Zunft symbolisierten, und Südseeschönheiten, die sie an ihre Reisen erinnern sollten.

Und heute: Der Anker ist besonders in Gebieten mit Wassernähe ein beliebtes Motiv. Er steht für ein besonderes Heimatgefühl. Doch auch für Landratten symbolisiert der Anker als Tattoo-Motiv Halt und Sicherheit. Diese Symbolik kommt von der Funktion des Ankers bei Schiffen: Der Ankel hält das Schiff im Hafen und sorgt auf hoher See für Sicherheit. Christen betrachten den Anker als ein Symbol für Hoffnung.

Also, der Anker ist als Tattoo-Motiv nicht nur etwas für geborene Nordlichter. Noch immer lassen sich Männer, die zur See fahren, gerne Ankertattoos techen.