Zeitmanagement: Selbstverschuldet in der Terminfalle

"Jetzt nicht, es geht grad' nicht!". Dass Zeit später genauso knapp ist, realisieren die Wenigsten.

Redewendungen fürs Aufschieben gibt es massenhaft. Doch erliegt fast jeder einer Selbsttäuschung, der ein Vorhaben in die Zukunft verlegt. US-Psychologen schreiben im Fachmagazin Journal of Experimental Psychology, dass die meisten Menschen sich eher hinsichtlich ihres Zeitmanagements als ihres Finanzbudgets irren.

In der Zukunft glaubten viele Menschen mehr Zeit zu haben als in der Gegenwart – was aber eine Illusion sei. Ursache dafür sei eine idealisierte Vorstellung von der Zukunft: mehr Zeit, besseres Wetter, kein Stau.