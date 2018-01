Wow, riecht der gut! Ihr Duft sollte so zurückhaltend wie Sie sein – darauf steht sie © bedya / Shutterstock.com

3. Bieten Sie ihr einen Drink an

Wenn Sie sich in einer Bar, auf einer Party oder in einem Café treffen, lohnt es, den Date-Klassiker zu nutzen: Laden Sie sie auf einen Drink ein! Nein, Sie sollen sie nicht betrunken machen. Sie können genauso gut einen Kaffee anbieten. Es geht um die einladende Geste (Sie möchten, dass es ihr gutgeht) und darum, dass sie etwas hat, an dem sie sich festhalten kann (macht sie lockerer). Je nachdem, was Sie gern trinkt, kann das auch ein guter Gesprächsöffner sein. Bestellen Sie sich selbst zuerst nichts Extravagantes wie Whisky oder eine limitierte Biersorte – so ziehen Sie nur Aufmerksamkeit auf sich. Besser: Ordern Sie das Gleiche, was sie trinkt. Übrigens: Sagt sie zur Drink-Einladung "Nein" ist das kein Beinbruch. Das heißt vermutlich lediglich, dass sie gerade wirklich nichts braucht.

4. Darüber reden Sie beim ersten Date

Willkommen in Ihrem Date – Sie sind mittendrin! Wenn Sie die ersten Minuten geschafft haben, entscheidet sich in dieser Phase, ob es eine zweite Verabredung geben wird. Kein Grund für zitternde Knie. Halten Sie sich an die wichtigste Regel: Reden Sie nicht pausenlos über sich selbst. Die gegenteilige Strategie hat Erfolg. Eine Studie der Harvard University bewies: Die Wahrscheinlichkeit für ein zweites Date ist höher, wenn Sie viele Fragen stellen. Menschen erzählen nämlich gerne über sich und freuen sich, wenn jemand zuhört. Mit Fragen bekunden Sie der Herzdame ehrliches Interesse, sie häher kennenzulernen. Das wirkt besser als ein (austauschbares) Kompliment. Insbesondere Anschlussfragen beweisen, dass Sie aufmerksam zuhören. Natürlich müssen Sie nicht komplett die Klappe und sich bedeckt halten – das macht nur unnötig unnahbar. Noch ein Tipp zur Körpersprache: Senken Sie das Kinn leicht, das wirkt sympathischer. Und vergessen Sie nicht, ihr in die Augen zu schauen (nicht starren)!

5. Diesen Themen sollten Sie meiden

Eine Unterhaltung beim Date ist kein Kantinengespräch oder eine Networkingveranstaltung. Wenn Sie Ihre Gesprächspartnerin nicht langweilen wollen, sollten Sie vermeiden, zu viel über Ihre Arbeit zu berichten. Ihre Karriereambitionen oder Probleme mit Kollegen gehören nicht auf den Tisch! In einer Studie der Stanford University schalteten Frauen im Gespräch auf Durchzug, wenn der Mann von seinem Job erzählte. Auch spezielle Hobbys, wie zum Beispiel Autotuning, Eisenbahn oder Angeln, sollten Sie zunächst unerwähnt lassen. Um das Gespräch zu eröffnen, ist die Frage nach dem Job nicht die idealste – wird aber oft falsch gemacht. Wenn die Frau das Thema selbst anspricht, brechen Sie es nicht ab, sondern gehen darauf ein. Zeigen Sie aber, dass Sie auch Interesse an Ihren Interessen haben und sie nicht nur über ihren Job definieren. Eine Frau will beim Date Spaß haben und nicht an Arbeit denken – das sind zwei Paar Schuhe! Außerdem suchen Sie beide schließlich keinen Geschäftspartner!

