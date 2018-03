Heimwerken: Frauen geben den Ton an

Das Tapezieren, Streichen und Aufbauen bleibt dann aber überwiegend an den Herren der Schöpfung hängen. Auch die Einrichtung von Küche und Bad ist fest in weiblicher Hand. Er führt nur aus, was sie bestimmt. Einzig im Garten sind die Rollen anders verteilt: dort pflanzen und pflegen beide etwa gleich viel.

In einer Umfrage aus dem Jahr 2002 hat Icon herausgefunden, dass 60 Prozent der Deutschen in den letzten drei Jahren ihr Heim renoviert oder modernisiert haben. Das bedeutet, dass es ganz schön viel Männer in Deutschland gibt, die sich was vorschreiben lassen...