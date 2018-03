60 Minuten-Workout #8: Beintraining-Workout als Download

So stehen Sie mit beiden Beinen im Leben - die besten Profi-Übungen für Oberschenkel und Waden

Ein Mann sollte mit beiden Beinen im Leben stehen. Dieses Workout hilft Ihnen dabei, denn es bringt Oberschenkel und Waden in Bestform. Gleichzeitig trainiert es Ihre Gesäßmuskeln. Sie bekommen dadurch einen strammen Hintern, der Ihnen neben einem starken Auftritt auch eine aufrechte Körperhaltung sichert.

Und ganz nebenbei können Sie durch ein regelmäßiges Beintraining sogar etwas für den Oberkörper tun. Grund: Um Kraft aufzubauen, brauchen Sie Testosteron. Davon setzen Sie am meisten frei, wenn Sie die großen Muskelgruppen fordern – und das sind nun mal die in den Beinen. Deshalb in Folge 8: die besten Profi-Übungen für die Oberschenkel und die Waden.