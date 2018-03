So läuft’s problemlos: Beschwerden davon laufen

Wir haben Ärgernisse und Beschwerden von Freizeitläufern gesammelt und mit dem Experten Dr. Thomas Wessinghage gelöst

Kleines Problem, große Wirkung: Schon geringfügige Beschwerden können einem die Lust am Laufen nehmen. Wir haben Freizeitläufer an der Hamburger Außenalster nach ihrem größten Nerver gefragt. Hier die häufigsten Antworten und Tipps zur Soforthilfe vom ehemaligen Weltklasse-Läufer und Orthopäden Dr. Thomas Wessinghage.

"Ich habe häufig Hüftschmerzen"

Wahrscheinlich ist die Po-Muskulatur zu schwach. Die sorgt beim Laufen für eine horizontale Lage des Beckens. Sind die Muskeln zu schwach, kippt das Becken zur Schwungbeinseite ab – das schmerzt auf Dauer. Quick-Fix: im seitlichen Stütz das obere Bein anheben und absenken.

"Beim Laufen brummt der Schädel"

Kopfschmerzen sind oft ein Zeichen, dass dem Körper Wasser fehlt. Das Hirn macht zwar nur ein Prozent unseres Körpergewichts aus, benötigt aber 18 bis 20 Prozent des gesamten Wasserhaushalts. Trinken Sie ungefähr alle fünf Kilometer mindestens 50 Milliliter Wasser, um Flüssigkeitsverlust auszugleichen.

"Ich habe oft Bauchschmerzen"

Während Sie laufen, kann der Magen nicht verdauen. Denn das Blut wird ja in der Muskulatur gebraucht. Das Essen liegt Ihnen dann wie ein Stein in Magen oder Darm. Die letzte große Mahlzeit sollten Sie deshalb etwa drei bis vier Stunden vor dem Laufen einnehmen.

"Ich habe sehr häufig Sodbrennen"

Wenn Magensäure zurück in die Speiseröhre gelangt, entsteht Sodbrennen. Erschütterungen beim Laufen können den Vorgang begünstigen. Bei akuten Problemen helfen Medikamente, die den Säuregehalt im Magen regulieren (zum Beispiel Maaloxan). Darüber hinaus sollten Sie auf säurehaltige Mahlzeiten – etwa Früchte mit Vitamin C – vorm Laufen verzichten.

"Mein Rücken schmerzt regelmäßig"

Vielleicht laufen Sie mit falscher Technik. Wessinghage empfiehlt, sich an den Profis zu orientieren – die laufen alle auf dem Ballen. „Profis setzen den Fuß nicht mit der Ferse auf, sondern mit dem Mittelfuß, ungefähr in Höhe des Kleinzehenballens.“ Vorteil: Die vorgespannte Beinmuskulatur fängt jeden Schritt weich ab und schont so die Wirbelsäule. Außerdem sorgt diese Technik für eine aufrechte Körperhaltung. Um erneuten Schmerzen vorzubeugen, sollten Sie die Bauchmuskulatur und die langen Rückenstrecker kräftigen. So erhält der Rumpf ein starkes Muskelkorsett, und der Rücken wird stabil gehalten.