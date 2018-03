Erotik auffrischen: Besserer Sex in der Beziehung

Aufpassen: Wenn es im Bett nicht mehr knistert, ist das Ende der Beziehung vielleicht nicht mehr weit. Wie Sie durch besseren Sex in Ihrer Beziehung wieder neues Feuer entfachen können

Am Anfang fielen Sie alle paar Stunden über Ihre Freundin her. Einige Monate später immerhin noch jede Nacht. Dann ergaben sich die Gelegenheiten nur noch am Wochenende. Und jetzt müssen Sie sich anstrengen, um sich an das letzte Mal zu erinnern?

Das geht nicht nur Ihnen so. Es ist hormonell bedingt. Sie schütten einfach weniger vom Lusthormon Neutrophin und um so mehr Oxytocin aus, von den Forschern auch „Bindungshormon“ genannt.

Aber! Ruhen Sie sich nicht auf medizinischen Erkenntnissen aus, sondern bringen Sie neues Feuer in Ihre Beziehung. Erstens verschönern Sie nicht nur sich selbst und ihrer Freundin oder Frau das Leben, sondern stärken damit auch Ihre Beziehung.

