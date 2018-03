Riesenbetrug mit Dialern: Auf Erotik-Seiten abgezockt

Internet-Surfer hat es mal wieder erwischt. Vermutlich 100 000 sind auf Dialer-Betrüger reingefallen

100.000 Opfer und 20 Millionen Euro Schaden, das sind schätzungsweise die Eckdaten der bislang größten Dialer-Abzocke in Deutschland. Offenbar haben die Betrüger Pornoseiten im Internet angeboten und über einen Dialer abgerechnet, so FAZ.NET. Allerdings veränderte das Dialer-Programm beim Herunterladen die Sicherheitseinstellungen der betroffenen Computers und kassierte von da an im Hintergrund ab: 1,86 pro Minute oder Grundgebühren von 45 Euro und 95 Cent pro Minute. Einige Opfer fanden daraufhin bis zu 1000 Euro für die Dialer-Dienste auf der Telefonrechnung, im Durchschnitt lag der Schaden immerhin noch bei 150 Euro.