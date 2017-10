Die 10 Gemüse mit dem meisten Beta-Carotin

Endiviensalat: Platz 9

100 g Endiviensalat enthält 1,7 mg Beta-Carotin

Gut zu wissen: Die Endivienblätter enthalten den Bitterstoff Inulin, der eine harntreibende Wirkung hat, den Appetit fördert und der Verdauung sowie der Galle gut tut.

Wer den bitteren Geschmack im Salat lindern will, gibt Zucker in die Marinade. Oder legt die noch unzerschnittenen Blätter vor der Zubereitung in lauwarmes Wasser.