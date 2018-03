Beziehungskrise: Beziehung retten nach Seitensprung?

Keine Angst: trotzt Seitensprung ist Ihre Beziehung noch zu retten © Shutterstock

Unsere Antwort:

Sie wollen Ihre Beziehung nach einem Seitensprung retten? Dann sehen Sie das Ganze erst einmal als Chance – vorausgesetzt, Ihre Liebste will Sie zurück. Gehen Sie zunächst in sich. Sexualtherapeut Hans Dudda: "Finden Sie den Grund für Ihren Seitensprung heraus." Sind Sie sexuell unzufrieden? Ist die Liebe eingeschlafen? Hat der Alltag Ihre Beziehung langweilig gemacht? Haben Sie in dem Seitensprung etwas gesucht – und vielleicht sogar gefunden –, was Sie bei Ihrer Liebsten nicht bekommen? Erst wenn Sie sich darüber klar geworden sind, was der Grund für den Fehltritt war, sollten Sie mit der Partnerin drüber reden.

Wichtig: Soll die Beziehung weiterhin funktionieren, seien Sie in diesem Gespräch endlich ehrlich! Sex mit einer neuen Frau reizt Sie trotzdem immer noch? Dann probieren Sie mal Rollenspiele aus. Da können Sie mit einer Unbekannten schlafen, obwohl es Ihre eigene Frau ist.