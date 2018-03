Netiquette: Die 7 schlimmsten Beziehungskiller bei Facebook und Instagram

Facebook, Instagram und Co. machen es in der Liebe nicht immer leicht. Unsere Beziehungs-Netiquette verrät, worauf Sie beim Liken, Posten und Kommentieren achten müssen

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Liebesbrief per Post? Diese Zeiten sind weitgehend vorbei. Heute genügen ein paar Klicks, und der Partner weiß, wie sehr man ihn mag. So kann man etwa auf Facebook angeben, ob man in einer Beziehung ist – da bedarf es nicht mal einer Absprache. Doch machen soziale Netzwerke eine Partnerschaft unkomplizierter? Oder bergen sie eher Gefahren für die Beziehung? Denn anders als früher entsteht durch Aktionen in sozialen Netzwerken das Problem, dass man die Beziehung nicht mehr nur für sich behält – Freunde können vieles sehen. Für den Hamburger Beziehungscoach Eric Hegmann ist klar: "Man sollte beim Erstellen seines Profils darauf achten, wer was sehen kann, bei aller Euphorie der aufkeimenden Liebe. Es gibt Dinge, die Freunde nicht sehen wollen oder die man selbst eigentlich gar nicht teilen möchte – auch wenn man das oft erst später merkt."

