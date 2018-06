Blood-Flow-Restriction-Training: Mit weniger Gewicht mehr Muskeln aufbauen

Beim Blood Flow Restriction Training (Okklusionstraining) unterbinden Manschetten beim Workout den Blutfluss. Das Ziel: mehr Muskeln mit weniger Gewicht. Wir erklären Ihnen die effektive Trainingsform

Neueste Erkenntnisse aus der Forschung lassen aufhorchen: Mit Blood-Flow-Restriction-Training soll es möglich sein, seinen Körper mit deutlich geringeren Gewichten als bisher angenommen in Bestform zu bringen. Klingt unspektakulär, ist tatsächlich aber eine echte Revolution. Denn: Das American College of Sports Medicine (ACSM) rät Fitness- und Gesundheitssportlern, keine Lasten unterhalb von 70 % ihres persönlichen 1-Wiederholung-Maximums beim Krafttraining zu stemmen. Unterschreite man diesen kritischen Wert, so die Befürchtung, bliebe ein kontinuierliches Muskelwachstum aus. Okklusionstraining krempelt die alten Fitnessdogmen nun um – Sportler können maximale Resultate auch dann erzielen, wenn sie mit weniger Gewicht hantieren.

>>> 12 Tipps, um Ihren Muskelaufbau zu beschleunigen

Was ist Blood-Flow-Restriction-Training?

Okklusionstraining tauchte in den 90ern erstmalig in der fachwissenschaftlichen Literatur auf – bereits Jahrzehnte vorher haben Fitnesspioniere Blood Flow Restriction Training im Selbstversuch entwickelt. So geht’s: Ein Sportler unterbindet die Blutzufuhr mit einer Schlinge, zum Beispiel am Bizeps, und beginnt anschließend, eine Übung zu absolvieren. Gemäß aktuellen Befunden aus der sportwissenschaftlichen Forschung reichen beim Okklusionstraining bereits 20 % des 1-Wiederholung-Maximums, um eine vergleichbare Muskelquerschnittszunahme zu erreichen wie bei einem herkömmlichen Krafttraining.

Kraft-Coach Andreas Pürzel weiß um die phänomenalen Effekte der Abquetsch-Übungen und baut diese regelmäßig in seine Workouts ein. Bevor er an die Langhantel geht, bindet er um seine beiden Oberarme jeweils einen Plastikschlauch. "Wer seine Arm- und Beinmuskulatur abbindet, reduziert den venösen Rückstrom stark. Dadurch entsteht sehr schnell der sogenannte Pump", erklärt der Experte (www.intelligentstrength.net). Arme und Beine mit Schlingen abbinden? Das klingt doch nach Folter. Ist es auch ein stückweit. Ganz schmerzfrei ist Okklusionstraining nämlich nicht.

>>> 7 Schmerzen, die Sie nicht ignorieren sollten