Eigenes Körpergewicht : Bodyweight-Training fürs Sixpack

Bauchmuskel-Model Nico Reiher (28)

Fitness-Redakteur bei Men’s Health in Hamburg Der Büroalltag verbaut Ihnen den Weg zum Waschbrett? Diese Ausrede zählt nicht, denn unser Fitness-Redakteur Nico tritt den optischen Gegenbeweis an. Sein Geheimrezept: Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. „Die sind auch dann möglich, wenn meine Mittagspause mal wieder kürzer ausfällt. Wer in der Nähe seines Arbeitsplatzes keinen Sand- oder Rasenboden findet, macht die Übungen ganz einfach im Büro, auf einer Trainingsmatte“, rät Nico. Im Men’s-Health-Camp in Andalusien schleift unser Kollege übrigens Sixpacks in Serie.