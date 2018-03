Mit dem Hausboot unterwegs: Bootstour in Irland

Nach einem Tag auf dem Wasser haben wir das Gefühl, halb Irland durchquert zu haben, dabei waren es nur zwölf Kilometer. Nach einer Woche fühlt sich die Fahrt über Flüsse und Seen an wie eine Weltreise – und doch haben wir uns lediglich in einem Radius von 20 Kilometern bewegt. Wir haben die Welt gesehen, die Welt ist klein und groß zugleich. Aus der Bordanlage tönt Coldplay. Die Musik schmiegt sich in die Landschaft wie ein Kind in die Arme seiner Mutter . Wer auf einem Hausboot reist, der ist in der ganzen Welt zu Hause.

Anfangs denken wir, das Lenken sei schwer, weil der Kahn immer macht, was er will, erst zu spät reagiert und dann zu heftig. Als es leichter von der Hand geht, glauben wir, am härtesten seien die Schleusen – Wasser raus, Schleusentore auf, Boot rein, Tore zu, Wasser rein, Tore auf, Boot raus – das schlaucht! Aber nach drei Schleusen sehen wir’s gelassener, wollen uns auf einem See eine Pause gönnen. Mal anhalten, Beine vom Oberdeck baumeln lassen. Wir erkennen: Anhalten ist schwer!

Der Anker fällt, aber er findet keinen Halt. Die unsichtbare Strömung treibt uns auf die Böschung zu. Maschine an, voller Schub zurück. Wo ist die Bremse? „Es gibt keine Bremse“, presst Andi zwischen den Zähnen hervor. Ein Boot ist immer in Bewegung. Es ist ein Teil der Bewegung des Wassers, auf dem es gerade schwimmt. Steuern, Gas geben, Leinen anlegen, wieder losmachen – alles hilflose Gesten. Das Boot ist im Wasser gefangen wie der Mensch in der Zeit. Ein aussichtsloser Kampf, Siege sind nie von Dauer. Wir können nur beeinflussen, wie stark die Bewegung ausfällt oder in welche Richtung sie geht. Zum Anhalten muss der Anker greifen.

Auch das ist nur ein vorgetäuschtes Manöver, ein vages Auf-den-Punkt-Bringen. Denn ein ankerndes Boot dümpelt und rotiert um die Ankerkette. Zuerst greift der Anker nicht, er fällt ins Leere, bis das Ende der Kette erreicht ist. Als er schließlich im flacheren Gewässer auf Grund stößt, heißt das noch lange nicht „stopp!“. Wir ziehen ihn hinter uns her wie ein Schlossgespenst seine rostige Kette. Ein Spuk ist es auch, als das Boot schließlich anhält, die Maschine sich gegen ein unsichtbares Hindernis bäumt. Alle schwitzen und sind erleichtert. Wir liegen in unserem Boot wie in einer riesigen Badewanne. Und ich bin der Kapitän.

Wohnwagen-Atmosphäre, aber stets mit Seeblick. Das ist also unser Versammlungsraum, die Offiziersmesse. Steuerbords vom Tisch ist das Innenruder, ein großes Silberrad; links davon geht es drei Stufen hinunter in die Kombüse, dahinter liegen noch ein weiterer Duschraum und eine dritte, etwas größere Kabine.

Am Bug weht die Totenkopfflagge, wir haben den Kahn mit einer Dose Bier auf den Namen „MS St. Pauli“ getauft. Drei Mann in einem Boot – reloaded. Weiter geht’s. Die Vorratskammern sind voll, zudem warten Millionen Fische in Irlands Gewässern darauf, von uns gebraten zu werden.

Teil 2: Bootstour in Irland – Die Fortsetzung

Die Pose hängt an einem Schwimmer unbewacht im Wasser, die dazugehörige Angel liegt achtlos über der Reling. Die Pose ist ein einzelner Haken mit einem Köder – einer roten Made aus dem Anglershop. Der Verkäufer sagte „A second, please!“ und verschwand hinterm Haus. Als er wiederkam, gab er uns eine Dose. Der Deckel hatte Luftlöcher. Als Andi die Dose öffnete, wehte uns fauliger Gestank entgegen. Im Innern wimmelte es vor weißen und roten Maden. Eine davon hängt jetzt an unserem Haken. Der See liegt ruhig und behält seine Geheimnisse für sich. Nur ein paar Wellen lassen das Boot leicht schaukeln.

Matze greift nach der Sehne, bekommt sie zu fassen. Er zieht, rafft Sehne nach, packt wieder zu, zieht. Andi kurbelt, es klingt fast so, als würde er einen Wecker aufziehen. Der Schwimmer kommt aus dem Wasser. Darunter sind noch ungefähr zwei Meter mit Blei beschwerte Schnur im Wasser. Matze zieht weiter, Bleigewicht für Bleigewicht entreißt er dem See eines seiner Geheimnisse. Einmal noch nachfassen, dann stößt etwas silbrig Weißes an die Oberfläche, spritzt heraus und zuckt ins Sonnenlicht: Ein Barsch, so groß wie mein Unterarm, zappelt am Haken.

„Der orangefarbene Schwimmer könnte gleich mal zucken“, sagt Andi ins Blaue. Alle nicken träge. Keiner glaubt wirklich daran, dass wir etwas fangen. Das Orange verschwindet mit einem Ruck ganz im Wasser. „Biss“, ruft Andi, lässt den Blinker fallen, springt vor zur Angel an die Reling. „Biss“, schreit Matze im selben Moment und ist sofort bei ihm. Andi zieht an der Angel, aber die Rolle gibt unkontrolliert Schnur. Der Fisch kämpft um sein Leben und verschafft sich eine längere Leine.

Auf dem kleinen irischen See Lough Scur fallen in diesem Sommer Ostern, Weihnachten und die Geburtstage dreier Amateur-Skipper zusammen. Am Ende des Tages verspeisen wir unseren Fang, in einer Mehlkruste gebraten, außerdem gibt’s Kartoffeln in irischer Butter und ein kühles Harp Lager. Wir fühlen uns, als hätten wir auf den Grund des Sees geblickt und einen Teil des Schatzes gestohlen.

Die Wege an Bord sind kurz, aber schmal. Man kann nicht einfach aneinander vorbeigehen, und aus dem Weg gehen kann man sich schon gar nicht. Als der Bordkoller einsetzt, bleiben nur die drei Quadratmeter Kabine. Nachts sind die bequem – mollige Schlafschachteln mit Seeblick. Aber tagsüber auf der Fläche eines Gäste-WCs eingepfercht zu sein, fühlt sich nicht nach Reisen an. Nach ein paar Tagen stellt sich das Gefühl einer Dauerumarmung ein. Nicht etwa, dass es unschön wäre, aber kein Mensch kann immer nur still dasitzen. Dort draußen wartet ein ganzes, grünes Land nur darauf entdeckt zu werden.

Größter Mangel, der an Bord herrscht, ist der an Bewegung. Und jetzt, wo die Beine dürfen, wie sie wollen, machen sie, was sie müssen. Am Ortsschild von Drumshanbo haben mich die anderen eingeholt. „Na, Bewegungsdrang?“ fragt Matze, und ich zeige ihm mein durchgeschwitztes T-Shirt. „Na, dann müssen wir wohl mal nachfüllen“, sagt Andi und bestellt im Pub drei Bier. Männerferien – großartig!

Die Crew verständigt sich stumm: Los geht’s, Landgang! Der Wind bläst mir ins Gesicht, wie um mich zu warnen: Halt, nicht so schnell! Aber die Geschwindigkeit ist es gerade, die mich antreibt. Ich trete in die Pedale wie Lance Armstrong – taktak, taktak – besonders, wenn es einen der Hügel hinaufgeht. Wir haben beschlossen, die mitgenommenen Fahrräder auch einmal zu benutzen, und ich strampele wie ein Besessener. Es kommt mir so vor, als träten meine Beine von selbst und nähmen mich nur mit, weil wir nun einmal durch die Hüfte miteinander verbunden sind.

Zurück radeln wir nur langsam, auf dem Steg wackeln die müden Knie. Aber kaum haben wir wieder den schwankenden Fluss unter den Füßen, werden unsere Schritte sicherer. Offenbar haben wir uns schon nach kurzer Zeit an das Leben auf dem Wasser gewöhnt. Als die Sonne sich schwer und feuerrot zum täglichen Untergang senkt, fahren Andi, Matze und ich noch einmal mit den Angeln im Beiboot, Dingi genannt, auf den See. Das Dingi ist klein und schaukelt beträchtlich.

Wer sich Bord besser fühlt als an Land, darf sich Seemann nennen © Stefan Volk

Echte Seemänner!

In geduckter Haltung verteilen wir uns gleichmäßig in der Nussschale, rücken hin und her auf den schmalen Sitzbänken, bis das Schaukeln sanfter wird. Matze paddelt uns in die Mitte des Sees. Als er das Dingi zum Stehen bringt, kann ich von meinem Platz am Bug aus Andi am Heck nur noch als Schatten in der Dämmerung erkennen. Der Schatten wirft die Angeln aus und reicht dann eine kleine Flasche herum. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber der eine Schluck, den ich daraus nehme, ist wie ein Lagerfeuer im Bauch: warm und holzig.

Wir sitzen schweigend und zufrieden in unserem kleinen Boot und blicken in verschiedene Richtungen. Der See ist glatt wie ein Spiegel. Wenn es nicht schon zu dunkel wäre, um darin irgendetwas zu erkennen, könnten wir in unseren Gesichtern wohl kleine Grinsegrübchen sehen. Die Welt ist von diesem Bötchen aus noch größer, doch wir fühlen uns keineswegs klein. Niemand sagt ein Wort. Bessere Gespräche gibt es nicht.