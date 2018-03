Gedecktes fürs Geschäft: Business-Look

© PR

Was dazugehört:

Hemden und Jacken mit Epauletten, Pullover mit verstärkten Schultern, Parkas, Trenchcoats oder Uniformjacken, Abzeichen und Sticker auf Brust und Schultern, Koppelgürtel und Gürteltaschen, Metallknöpfe, Schnürboots auch mit Hakenverschlüssen. Die Hosen sind gerade geschnitten und haben oft verdrehte Nähte.

Wie man den Look trägt:

Als Freizeit-Outfit – aber bitte mit Vorsicht genießen. Dieser Trend kann schnell mal brutal wirken. Wenn plötzlich Menschen vor Ihnen stramm stehen, dann haben Sie es eindeutig übertrieben. Am besten kombiniert man den Look mit Jeans und Cord, beides wirkt in Used-Optik besonders casual.