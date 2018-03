Clever kochen wie Jamie Oliver – mit nur 5 Zutaten!

Diese wenigen Basic-Zutaten brauchen Sie

Jedes der Rezepte in Jamies Kochbuch besteht aus nur fünf Zutaten. Naja, fast. Denn eines müssen Sie vor dem Nachkochen unbedingt beachten: Sie brauchen eine Handvoll an Basis-Lebensmitteln, die Sie immer in Ihrer Speisekammer bunkern sollten. Die tauchen nämlich in fast jedem Rezept auf – jedoch nicht in der Zutatenliste. Diese Lebensmittel sollten Sie vorrätig haben, wenn Sie Jamies Rezepte nachkochen wollen:

Olivenöl (zum Kochen und Braten)

(zum Kochen und Braten) Natives Olivenöl extra (für Dressings)

(für Dressings) Rotweinessig (für Saucen, Dressings & Co.)

(für Saucen, Dressings & Co.) Meersalz & schwarzer Pfeffer

Geniale Kombination und wenig Aufwand

Im Kochbuch findet man alles, was das Herz begehrt: "Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis zeigt, dass ich alles Wesentliche abgedeckt habe – da finden sich fabelhafte Ideen aus der Welt der Proteine, großartige Gemüsegerichte, dazu jede Menge schnittige Salate, stressfreie Fischgerichte zum Anbeißen, die unfehlbare Pasta und haufenweise Anregungen, die frischen Wind in Ihren Reis- und Nudelalltag bringen", so Jamie Oliver.

Nicht jedes Rezept ergibt dabei eine komplette Hauptmahlzeit, so könnte man bei vielen Fisch- und Fleischgerichte noch eine Kohlenhydrat-Beilage, wie Reis, Couscous oder Brot ergänzen. Oder aber sie genießen die Rezepte in der Low Carb-Variante, was besonders clever ist, wenn Sie ein paar Kilo abspecken wollen. Manche Rezepte sind auch alles andere als "quick", da sie noch eine Weile im Ofen zubringen müssen – doch die Vorbereitung geht immer fix und "easy" und am Ende erledigt der Herd eh die meiste Arbeit.

Ein Blick ins Buch gefällig? Nichts leichter als das! Hier kommen 3 Rezepte zum Nachkochen: