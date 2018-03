Gewusst wie: Computer-Kauf

Fragen Sie nicht, welchen PC Sie kaufen sollen. Fragen Sie sich, was Sie mit ihm anfangen wollen. Dann kommt die Antwort von allein

Welcher Computertyp sind Sie? Sind Sie …

... der Briefeschreiber?

Sie brauchen einen PC nur zum Memoirenschreiben und für die Steuererklärung. Mit Ballerspielen und digitaler Fotografie haben Sie nichts am Hut. Ihnen ist mit Komplett-Systemen ab etwa 500 Euro geholfen, die es bei Vobis, Saturn & Co. gibt. Die bieten alles, was Sie benötigen: Taktraten von mehr als 2 GHz, 256 MB Arbeitsspeicher und 40-GB-Festplatten. Nehmen Sie ruhig einen Computer mit AMD-Duron- oder Intel-Celeron-Prozessor. Das sind zwar keine Sprinter, allerdings sind sie preisgünstig.

... der Internet-Süchtige?

Sie leben in der www-Welt und sind schon vor dem Morgenkaffee online. Sie surfen gut mit dem Holzklasse-Computer des Briefeschreibers. Wenn Sie für einen schnelleren Prozessor und eine bessere Grafikkarte ein wenig mehr ausgeben, bauen sich Internet-Seiten schneller auf. Noch besser: Sie investieren in einen DSL-Anschluss, der ermöglicht Ihnen Vollgas-Surfen. An Hardware benötigen Sie dafür eine Ethernet-Netzwerk-Karte, ein DSL-Modem und, wenn Sie mehrere Rechner an das Netz anschließen wollen, auch einen Router.