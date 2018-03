Cooler Slip für heiße Tage

Bei heißem Wetter half bisher zur Abkühlung nur der Sprung in den Pool. Jetzt gibt es kühlende Slips, damit man sich bei Hitze zumindest untenrum wohlfühlt.

Ein neuer Slip hilft als mobiler Kühlschrank für die Leisten wenn es draußen heiß ist. Der Träger soll durch die coole Wäsche im Sommer weniger schwitzen – so die Idee des Sportwäscheherstellers. Nach dessen Angaben ist die Temperatur am Körper mit der neuen Unterwäsche "Ichetouch" um ein Grad Celsius niedriger als bei einem Slip aus reiner Baumwolle. Das frische Gefühl in der Leistengegend kommt durch einen Materialmix aus Baumwolle und EVAL (Polyethylen-Vinyl-Alkohol) zustande. Die Idee stammt aus Japan – woher sonst.