Team Sixpack: „Was ich auf den Teller packe, erhöht meine Lebensqualität“

Daniel aß bislang oft ohne nachzudenken. Mit dem Sixpack-Food kam das Interesse an Nährstoffen – und der Genuss

Die ersten 2 Monate des Best-Bauch-Projekts haben mein Leben komplett verändert. Bezeichnend für diese Veränderungen ist das, was meine Freundin vor einigen Tagen mit einem Grinsen zu mir sagte: „Bin ich froh, dass du jetzt so ein Hobby hast!“ Ich: „Froh, dass ich mal aus dem Haus bin, oder froh, dass ich einen ordentlichen Body kriege?“ Sie: „Beides.“ Sieh einer an – bislang wusste ich gar nicht, dass sie auch auf das Körperliche äugt. In jedem Fall ein gutes Gefühl, denn ich selbst erlebe mich und meinen Körper anders. Ich bin eigentlich kein eitler Typ, aber inzwischen schaue ich schon manchmal morgens in den Spiegel und denke: Cool, du siehst gut aus! Ich spüre meine Bein- und meine Bauchmuskeln, die schon wesentlich härter geworden sind, und fühle mich rundherum wohl.

Klar, ohne Training geht das nicht. Aber besonders krass finde ich, wie sehr sich meine Ernährung verändert hat. Früher habe ich ihr kaum Beachtung geschenkt und eher nebenbei gegessen, was gerade verfügbar war oder möglichst schnell ging. Heute finde ich es toll zu wissen, warum ich was esse und was nicht. Ich verzichte derzeit komplett auf Fast Food Süßigkeiten, Fettiges und Alkohol. Was nach dem Best-Bauch-Projekt wird, weiß ich noch nicht. Ich werde sicher weniger als vorher von all dem essen, aber auch nicht ewig auf alles verzichten. So ganz ohne Schokolade macht das Leben auf Dauer ja auch keinen Spaß.