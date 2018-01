Mit Penisring bekommen Sie die härteste Erektion Ihres Lebens

Ein Penis, hart wie Stahl und ausdauernd wie ein Marathonläufer. Penisringe geben auf natürlichem Wege enorme Standfestigkeit. Welche Modelle es gibt und welche Tricks Sie kennen sollten

Ein Penisring ist sozusagen das Superfood unter den Sextoys. Wenn Sie Sex mit dem raffinierten Helfer noch nie ausprobiert haben, ist es jetzt an der Zeit. Denn der unscheinbare Cock-Ringe, wie der Penisring auch genannt wird, hat es in sich. Er pumpt Lust und Performance im Bett in vielerlei Hinsicht auf. Ein Penisring kann, wenn er um Penis und Hoden sitzt, Ihr Glied nicht nur größer und härter machen, sondern auch dafür sorgen, dass Sie länger durchhalten und Sie und Ihre Partnerin einen intensiveren Orgasmus erleben. Wie? Das erklären wir Ihnen.

Die Vorteile eines Penisrings

Ein gut sitzender Penisring ist nicht nur ein Augenschmaus für die Damen, sondern auch die günstigste und unkomplizierte Variante, Ihrem besten Stück unter die Arme zu greifen.