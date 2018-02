An diesen 10 Dingen erkennen Sie, dass sie nur mit Ihnen spielt

Da ist diese Hammer-Frau. Es knistert ordentlich zwischen Ihnen. Da könnte mehr gehen. Es gibt nur ein Problem: mal macht sie Sie heiß, mal ignoriert sie Sie. Sind Sie nur ihr Spielzeug? So erkennen Sie es

Es könnte so perfekt sein: Sie daten eine tolle Frau. Sie ist megahübsch, sauklug aber leider auch verdammt geheimnisvoll. Denn obwohl Sie eine Menge Spaß zusammen haben und Signale senden, die definitiv nicht unter Freundschaft fallen, will es einfach nicht laufen. Problem: Je länger sowas geht, desto ungeduldiger wird Mann. Denn, wo bitte soll das hinführen? Sie suchen schließlich keinen Kumpel! Dem würden Sie nicht mitten in der Nacht zweideutige Nachrichten schicken. Also: Lohnt es, sich für eine Beziehung mit der Herzdame weiter ins Zeug zu legen oder spielt sie bloß ein Spiel, bei dem Sie nur verlieren können? Damit Ihre Gefühle keine Federn lassen und die Zeit nicht knapp wird (schließlich sind Sie im Herzen besetzt), kommen hier Dinge, die darauf hinweisen, dass Sie vielleicht nur ihr Toyboy sind.

1. Sie bestimmt Nähe und Distanz

Mal schreibt sie Ihnen 20 Nachrichten am Tag oder bleibt über Nacht, das andere Mal meldet sie sich tagelang nicht oder wimmelt Sie ab. Dieses Hin und Her führt dazu, dass Sie sich immer wieder fragen, was Sie falsch gemacht haben und sich in der Folge noch mehr um sie bemühen. So geben Sie der Angebeteten das Gefühl, dass Sie sich wie ein Hündchen von ihr dressieren lassen – sehr unsexy! Und es ist es auch nicht wert. Denn scheinbar hat sie kein Interesse daran, Sie aus der Unklarheit zu befreien. Denn, mal ehrlich: 5 Minuten, um sich zu melden, hat doch jeder – selbst, wenn man nur erklärt, dass gerade viel los ist. Wenn Gefühle im Spiel sind, erst recht! Was tun: Lässt sie Sie länger schmoren, beißen Sie nicht gleich an, wenn sie den Haken auswirft. Oder: Lassen sie sie alleine weiterspielen.

2. Sie trifft sich ungern öffentlich mit Ihnen

Ein Date an einem Ort, an dem Sie zusammen gesehen werden könnten – no way! Trifft sie sich mit Ihnen nur in Privaträumen, Hotelzimmern oder Minimum 100 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, hat sie etwas zu verbergen oder schämt sich dafür, mit Ihnen gesehen zu werden. Da stimmt was nicht!

