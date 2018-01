Frauen-Umfrage: Worauf achten Frauen bei Männern?

Unsere persönlichen Helden sind gerade die Forscher der schottischen Universität Abertay . Diese haben nämlich in einem Experiment gezeigt, dass Kreativität und Humor auf Frauen so anziehend wirken, dass ein witziger Typ dadurch sogar äußerlich attraktiver erscheint. Der Meinung scheinen auch die Women’s Health-Leserinnen zu sein: Mit 533 Stimmen steht der Humor unangefochten an Platz 1 der attraktivsten Eigenschaften. Darauf folgen Zuverlässigkeit, Intelligenz und gute Manieren. Die geteilten Interessen belegen den 5. Platz. Gute Nachricht für notorische Zuspätkommer: Pünktlichkeit landet mit nur 82 Stimmen den letzten Platz. Falls Sie also das nächste Mal zu spät zum ersten Date kommen: Ein witziger Spruch sollte die Sache wieder ausbügeln.

4. Frage: Was sind absolute No-Gos?

Das am wenigsten nervige No-Go geht mit nur 37 Stimmen an Fitness-Fanatiker. Platz 9 geht an nervige Dialekte, Platz 8 an deutlich kleinere Männer und Platz 7 an Unaufmerksamkeit. Den 6. Platz belegt Machogehabe, der 5. Platz geht mit 110 Stimmen an Männer, die sich nie Zeit für ihre Partnerin nehmen. Platz 4: Typen ohne eigene Meinung. Auf dem Siegertreppchen der absoluten No-Gos geht Bronze an Muttersöhnchen, den zweiten Platz belegt die Untreue mit 234 Stimmen. Das schlimmste No-Go für die Women’s Health-Leserinnen: ungepflegte Männer.

Fazit: Damit lässt sich arbeiten!

Smarte Typen kommen gut an, Innere und äußere Werte zählen und Männer sollten immer gut gepflegt sein!

