Light-Getränke: Darum sollten Sie auf zuckerfreie Softdrinks verzichten

Light-Getränke können beim Abnehmen hilfreich sein © Mark Nazh / Shutterstock.com

Die Werbebotschaften von Diät-Drinks vermitteln Genuss ohne Reue, ohne Kalorien und ohne Übergewicht. Doch eine im "American Journal of Clinical Nutrition" erschienene Studie hat kürzlich die Auswirkung von Softdrinks auf das Körpergewicht untersucht und dabei festgestellt: Teilnehmer, die jeden Tag einen Liter eines zuckerhaltigen Softdrinks konsumierten, nahmen in 6 Monaten rund 10 Kilo zu. Testpersonen, die stattdessen ein Diät-Getränk zu sich nahmen, legten im Vergleich nur 1,5 Kilo zu.

Süßstoffe wirken sich demnach viel positiver auf das Gewicht aus als Zucker und können beim Abnehmen durchaus hilfreich sein. Die Frage ist nur: Wieso nehmen die Studienteilnehmer überhaupt zu, wenn doch Light-Drinks gar keine Kalorien haben?

Beeinflussen Diät-Getränke den Blutzuckerspiegel?

Der Verzehr von künstlichen Stoffen löst eine Reihe von biochemischen Vorgängen im Körper aus und kann ihn so anfälliger für Übergewicht machen. "Die Personen mit den Light-Getränken in der Studie legten nicht deshalb an Gewicht zu, weil sie mehr Kalorien zu sich genommen hatten, sondern weil ihr Insulinspiegel angestiegen war", erläutert Robert Lustig, Professor für Endokrinologie an der US-University of California in Oakland. "Je mehr Insulin sich in Ihrem Blut befindet, desto mehr Zucker wird in den Zellen als Fett gespeichert." Insulin transportiert Zucker in die Körperzellen und wird dort entweder in Energie umgewandelt oder in Form von Fett gespeichert. Warum schüttet der Körper überhaupt Insulin aus, obwohl die Drinks doch Süßstoffe und keinen Zucker enthalten? Denn heißt es nicht eigentlich, Süßstoffe beeinflussen den Insulinspiegel nicht?

Auch dazu gibt’s eine Studie, deren Ergebnisse in der US-Fachzeitschrift "Diabetes Care" veröffentlicht worden sind. Gruppe 1 nahm ein alkohol- und kalorienfreies Getränk zu sich, Gruppe 2 gar nichts. Anschließend wurde bei allen Teilnehmern der Glucose- und Insulinspiegel gemessen. Dabei kam heraus, dass die Gruppe mit den Drinks 20 Prozent mehr Insulin im Blut hatte als die Kontrollgruppe.

Süßreiz löst Insulinausschüttung aus

Warum löst ein Diät-Getränk ohne Zucker eine Insulinausschüttung aus? Weil Süße in der Nahrung uns seit Urzeiten das Überleben gesichert hat. Trifft der süße Reiz auf unsere Zunge, werden spezielle Rezeptoren aktiviert, die eine Nachricht ans Gehirn senden: "Hier kommt Zucker!" "Das Gehirn meldet dann der Bauchspeicheldrüse, dass Insulin ausgeschüttet werden soll, um die Glucose in die Zellen zu transportieren", so Experte Lustig. Das alles passiert in Ihrem Körper, obwohl kein Zuckermolekül über Ihre Lippen gegangen ist.