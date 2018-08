Gesunde Banane: 6 Gründe, Bananen nicht nur vor dem Sport zu essen

Bananen sind ein beliebter Sportlersnack – und das nicht ohne Grund. Wir sagen Ihnen, warum Bananen sich nicht nur als schneller Pre-Workout-Snack eignen

Keine andere Frucht ist unter Sportlern so beliebt wie die Banane. Und das aus gutem Grund: Sie liefert innerhalb kürzester Zeit neue Power – als Pre- oder Post-Workout-Snack. Doch welche Inhaltsstoffe stecken eigentlich unter der Schale? Wir verraten’s Ihnen!

Nährwerte von Bananen: Das steckt drin

Eine mittelgroße Banane (etwa 110 Gramm) liefert um die 105 kcal, vor allem Kohlenhydrate in Form von Fruchtzucker. Damit ist sie eine der nahrhaftesten Obstsorten und im Gegensatz zu anderen Früchten eine echte Kalorienbombe. Das sollte jedoch kein Grund sein, auf Bananen zu verzichten. Denn gerade die enthaltenen kurzkettigen Kohlenhydrate sorgen für den schnellen Energiekick. Weiterer Pluspunkt: ein hoher Magnesium- und Kaliumgehalt.

Hier alle wichtigen Bananen-Nährwerte (pro Stück = 110 Gramm) auf einen Blick:

Kalorien 105 Kilokalorien Kohlenhydrate 24 Gramm Proteine 1 Gramm Fette 0 Gramm Magnesium 40 Milligramm Kalium 432 Milligramm Calcium 10 Milligram Vitamin C 13 Milligramm Folsäure 22 Mikrogramm Vitamin A 42 Mikrogramm

6 Gründe, regelmäßig Bananen zu essen

Bananen sind nicht nur für Sportler geeignet. Warum Sie mit gutem Gewissen zur Banane greifen können:

1. Bananen liefern schnelle Energie

Egal ob im Büro oder beim Sport: Bananen machen Sie sowohl körperlich, als auch geistig wieder fit. Der enthaltene Fruchtzucker geht schnell ins Blut und liefert so innerhalb kürzester Zeit Energie. Was die Banane jedoch besonders macht, ist ihre relativ niedrige glykämische Last (GL). Dieser Faktor gibt an, wie stark sich 100 Gramm eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf Ihren Blutzuckerspiegel auswirken. Lebensmittel mit hoher GL lassen ihn Achterbahn fahren und verursachen so Heißhungerattacken.