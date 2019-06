Grillzubehör: Mit diesen coolen Gadgets unter 50 Euro werdet ihr zum Grillgott

Holzkohle zum Glühen zu bringen dauert oft lange. Damit den Gästen nicht ewig der Magen knurrt, hilft ein Kohlekamin, wie z.B. der Rapidfire von Weber , die Grillkohle nicht nur sicher, sondern auch schnell anfeuert. So kommt auch das Fleisch schneller auf den Grill. Dazu die Grillkohle oder Briketts in den Anzündkamin geben und das Ganze von unten anzünden, indem unter dem Kamin Grillanzünder platziert werden. Belüftungsöffnungen sorgen dafür, dass die Kohle schnell durchzieht und heiß wird. So sparst du dir nicht nur nerviges Wedeln mit einer Pappe, die Rauchentwicklung ist auch wesentlich geringer. Perfekt für Balkon-Griller, die ihre Nachbarn nicht unnötig einräuchern wollen.

So schön das Grillen auch ist, beim anschließenden Putzen des Grillrosts hört der Spaß oft auf. Angebrannte Reste von Fleisch und Fett lassen sich oft nur schwer entfernen. Doch mit einer feuerfesten Grillmatte von Winzwon bleibt der Rost nicht nur schön sauber, Fleisch und Gemüse werden zudem in ihrem eigenen Saft gut durchgebraten und schmecken dadurch noch intensiver. Weiterer Vorteil: Die Matte selbst kann einfach mit Spülmittel abgewischt werden und ist danach immer wieder verwendbar.

Tolles Räucheraroma kann nur der Holzkohlegrill? Das war einmal! Denn mit den Premium BBQ Räucherchips von grillart, 3er-Set können auch Elektro- oder Gasgrill-Besitzer dem Fleisch seinen typischen Grillgeschmack verpassen. Die Räucherchips dazu in Alufolie wickeln, diese einstechen und auf den Grill legen. Der leichte Rauch, der sich anschließend bildet, ist in seinem Aroma feiner als der eines typischen Holzkohlegrills und oft versetzt mit ganz besonderen Geschmacksrichtungen. Super einfach und lecker – und geeignet für wirklich jeden Grill.

Auch direkt vom Grill gilt Fisch als wahre Delikatesse, doch unschön wird es, wenn die Haut am Grillrost kleben bleibt oder der Fisch ständig mit der Grillzange gewendet werden muss, damit er von allen Seiten gut durch ist. Abhilfe schafft ein Fischbräter, z.B. der von Landmann – einfach das Grillgut in den Bräter klemmen und schon kannst du den Fisch je nach Belieben mit einem simplen Handgriff wenden und anschließend schön auf dem Teller anrichten.

Pulled Pork Krallen von Mountain Grillers © Hersteller

6. Für Chefköche am Grill: Pulled-Pork-Krallen

Ein Highlight auf dem Grillteller, mit dem du jeden Fleischliebhaber glücklich machst, ist Pulled Pork. Anstatt jedoch viel Zeit für das mühsame Zerteilen des Fleischs mit einer Gabel zu verschwenden, empfehlen sich die Pulled-Pork-Krallen von Mountain Grillers. Mit ihrer Bärentatzen-Optik erinnern diese Meat Claws an Wolverine, doch sie machen nicht nur optisch etwas her: Schneller hast du das Grillfleisch noch nie zerteilt. Dank des breiten Griffs liegen die Krallen sicher in der Hand und sorgen im Nu für Pulled Pork vom Feinsten. Anschließend einfach in die Spülmaschine und schon sind sie bereit für ihren nächsten Einsatz.