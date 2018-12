Dieses Katerfrühstück vertreibt den Hangover garantiert

Wenn der Schädel noch vom Abend davor brummt, hilft nur eines: ein deftiges Katerfrühstück. Wir haben die besten Anti-Hangover-Rezepte

Das Fest war rauschend, der Alkohol floss in Strömen? Das böse Erwachen gibt es nur leider am nächsten Morgen in Form eines brummenden Schädels. Der obligatorische Kater lässt grüßen. Doch wie könnte man so eine Party am besten ausklingen lassen? Richtig, mit einem echt guten Katerfrühstück, das Sie wieder zurück ins Leben holt.

Ein deftiges Frühstück hilft gegen den Kater

Bacon, Rührei und kalte Pizza: Allein der Gedanke daran lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Vor allem, wenn Sie am Abend zuvor einen über den Durst getrunken haben. Heißhunger auf Salziges ist nämlich typisch für den Morgen danach. Alkohol entzieht dem Körper nämlich nicht nur Wasser, sondern auch Mineralstoffe. Die braucht Ihr Organismus wieder – und zwar gleich doppelt. Immerhin muss er nicht nur die leeren Speicher wieder auffüllen, sondern sich auch vom Alkoholkonsum regenerieren. Der muss nämlich erst einmal abgebaut und ausgeschieden werden, was eine ganze Weile dauern kann.

>>> Die 8 besten Anti-Kater-Tipps

Plus: Trinken Sie jede Menge Wasser, um die Hangover-Symptomen schnellstmöglich zu vertreiben. Auch Brühe ist ideal.

Katerfrühstück: Rezepte gegen den Hangover

Das Verlangen nach Salzigem ist ein cleverer Trick Ihres Körpers den Elektrolythaushalt wieder auf Vordermann zu bringen und die ausgeschwemmten Mineralstoffe, wie Natrium, wieder aufzufüllen. Dafür darf Ihr Katerfrühstück schön deftig, herzhaft und gerne auch mal etwas fettig ausfallen. So wird es zumindest seinem Ruf gerecht.

Wir haben ein paar Rezeptideen gegen brummende Schädel und knurrende Bäuche für Sie: