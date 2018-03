Verhaltensforschung: Das beste Stück zählt eben doch

Auch wenn Frauen es immer abstreiten: Sie schauen doch als erstes auf unseren Penis

Anders als bisher angenommen ist für Frauen der Penis offenbar interessanter als das Gesicht des Mannes. Männer hingegen schauen bei Frauen als erstes auf das Gesicht, so eine US-Studie. Die Forscher des Centers for Behavioral Neuroscience in Atlanta zeigten Männern und Frauen Nackt- und Sexfotos und beobachteten, welche Körperteile sich die Probanden als erstes ansehen.

Während die Männer sich erst das Gesicht der Frau anschauten, achteten die Frauen als erstes auf den Penis des Mannes. Bei Bildern mit Sexstellungen verharrten die weiblichen Testpersonen länger als die männlichen. "Die Aufzeichnung der Augenbewegungen zeigten das primäre Interesse der Frau am männlichen Geschlecht vor allen anderen Körperteilen," so Forschungsleiter Heather Rupp. Überraschend: Frauen, die mit der Pille verhüteten, schauten eher aufs männliche Geschlecht, als Frauen, die keine hormonellen Verhütungsmittel einnahmen.