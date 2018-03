Diese Übungen trainieren viele Muskeln gleichzeitig – das spart Zeit. Zudem brauchen Sie nicht mehr als ein Dehnband – das macht Sie unabhängig. Das Video-Workout für Eilige

Muskeln ohne Geräte: Das blitzschnelle Krafttraining

Dehnband-Seitheben fordert Schultern, Rücken, Schenkel, Rumpf

A. Stellen Sie sich etwa mittig auf ein Dehnband. Greifen Sie die Enden, wickeln Sie diese jeweils einmal so um die Hand, dass Sie das Band sicher im Griff haben. Arme seitlich hängen lassen.

B. In die Kniebeuge gehen. Dabei heben Sie die Arme gestreckt zu den Seiten, bis sie sich in der Waagerechten befinden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rücken die ganze Zeit über gerade bleibt. Die Position kurz halten, zurück in die Startposition.

3-mal 10 bis 15 Wiederholungen

Profi-Tipp: Einbeinig muss der Rumpf noch härter arbeiten, damit Sie die Balance halten.