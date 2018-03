Top-Fit: Das Box-Workout

Diesen Text sollten Sie nur lesen, wenn Sie zu den Männern gehören, die sich wirklich quälen können. Denn unser Box-Workout zählt zum Härtesten, was es im Sport gibt.

Schweiß, angespannte Muskeln und blitzschnelle Bewegungen: Wenn sich zwei Männer im Box-Ring begegnen, gibt es keine Kompromisse. Boxen ist ein Sport für ganze Kerle – am Ende kann immer nur einer als Sieger die Fäuste hochreißen. Die Voraussetzung dafür ist eine körperliche Top-Verfassung. Damit auch Sie die Superform eines Box-Profis erreichen können, haben wir gemeinsam mit Markus Beyer, einem der erfolgreichsten deutschen Faustkämpfer aller Zeiten, ein Workout entwickelt, dass Ihnen sicher zu durchschlagenden Erfolgen verhelfen wird.

Nichts für Warmduscher

Das Beyer-Box-Workout ist nichts für Warmduscher! Um einen Zwölf-Runden-Fight zu überstehen, ist ein umfassendes Training notwendig. "Boxen gehört zu den anspruchsvollsten Sportarten überhaupt", sagt Beyers Coach Ulli Wegner, "aber es ist trotzdem für jeden Menschen geeignet." Selbst Einsteiger können mit dem Training die Grundlage für einen perfekten Körper legen. Tatsächlich fordert Boxen mit jedem Schlag die Arm- und Schultermuskulatur.

Die blitzschnellen Drehungen sind nur mit einem voll austrainierten Oberkörper möglich, und wer nicht hart einstecken will, der muss ständig etwas für seine Beinarbeit tun. Nebenbei verbrennen Sie bei einem Kampf über die volle Distanz locker 1000 Kalorien – ein Spitzenwert.

Besseres Körpergefühl

Von einem Boxer werden Kraft, Geschicklichkeit, Stehvermögen, Härte, blitzschnelle Reaktionen und eine hervorragende Kondition erwartet. Und genau diese Eigenschaften fördert unser Workout. Außerdem stellt sich schon nach kurzer Zeit ein neues Körpergefühl ein. Ihre Bewegungen werden präziser, effektiver, und ökonomischer. Sie können mit weniger Kraftaufwand mehr Power entfalten.

Also, worauf warten Sie noch? Machen Sie sich bereit für einen Kampf, Auge in Auge mit dem inneren Schweinehund. Steigen Sie in den Ring und boxen Sie sich fit!