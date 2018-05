Ringetraining: Wie Sie mit Training an Ringen den Kraftaufbau beschleunigen

Jetzt nicht hängen lassen! Auch der Hang ist keine Pause. © Jacob Lund / Shutterstock.com

Die 5 wichtigsten Tipps für Anfänger an den Ringen

Soviel vorab: "Es gibt an Ringen keinen leichten Einstieg!" Das Tool ist eher für fortgeschrittene Athleten geeignet, die die Basics längst draufhaben und nach neuen Herausforderungen suchen. Liegestütze, Dips und Rudern gehören zu Ihren Lieblingsübungen? Super! Wer zusätzlich noch starke Schultern und einen stabilen Rumpf mitbringt, wird mit diesen Tipps zum Herr der Ringe:

1. Nicht zu viel wollen

"Einer der größten Fehler ist es, zu glauben, dass man das, was man an der Klimmzugstange kann, sofort auch an den Ringen schafft", sagt Ellison. Die Herausforderung ist hier eine ganz andere, der Bewegungsablauf viel komplexer. Seien Sie geduldig und steigern sich nach und nach.

2. Weniger Wiederholungen, mehr Sätze

"Machen Sie maximal 3-6 Wiederholungen und dafür umso mehr Sätze", empfiehlt der Experte. Zu Erinnerung: Ringetraining ist Maximalkrafttraining. Achten Sie außerdem auf genügend Regenerationszeit: "Zwischen den Sätzen 60 bis 90 Sekunden ruhen, nur so ist genug Kraft für den nächsten Ablauf da."

3. Keine halben Sachen

"Nutzen Sie (wenn möglich) unbedingt den vollen Bewegungsradius aus", sagt Ellison. Die Bewegungsfreiheit ist der große Vorteil der Ringe – lassen Sie sich den nicht entgehen!

4. Bloß nicht hängen lassen

Körperspannung ist das Wichtigste beim Training mit Ringen. "Versuchen Sie sich nicht in die Gurte zu hängen, sondern sich mit Körperspannung in den Ringen zu halten." Auch im Stütz! Der sieht zwar leicht aus, ist aber keine Pause. "Hier muss man sich richtig rausdrücken und versuchen die Ringe eng am Körper zu halten.“

5. Keine unnötigen Bewegungen

Wer sich zu viel bewegt, fängt man an hin und her zu schwingen, dadurch verlieren Sie schneller das Gleichgewicht. Für die Übungen an den Ringen brauchen Sie keinen Schwung, sondern Kraft. Also: Stillhalten und unnötige Bewegungen vermeiden.​

Das sind die 3 besten Übungen an den Ringen

Sie wollen es wagen? Diese 3 Moves zu meistern, sollte fürs Erste Herausforderung genug sein: