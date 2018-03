Feinschliff-Training: Das Cover-Model-Contest-Workout Monat 4

Übung 15: Beinstrecken an der Maschine

A. An eine Beinmaschine setzen und die Fußgelenke gegen das Polster drücken. Das Gerät so einstellen, dass sich die Drehachse auf Höhe der Kniegelenke befindet. Mit den Händen an den Bügeln neben den Oberschenkel abstützen.