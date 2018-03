Fit und gepflegt: Das Dusch-Workout

Dauert 4:30 Minuten

Wade und Knie

Bleiben Sie in der aufrechten Position und treten Sie etwa einen halben Schritt mit dem linken Fuß zurück. Die Füße bleiben mit der ganzen Sohle flach am Boden. Dehnen Sie nun die linke Wade und die Kniesehne, indem Sie die Ellenbogen langsam einknicken, bis es in der Wade zieht. Halten Sie die Stellung 15 Sekunden lang und wechseln Sie danach das Bein. Dadurch beugen Sie Schmerzen im unteren Rückenbereich sowie Achillessehnen-Problemen vor. Machen Sie die Übung noch zweimal für jedes Bein (Dauer: 3:00 min.).

Die Oberschenkel

Treten Sie jetzt wieder dichter an die Wand, um Kniebeugen zu machen. Ihre Handflächen sind noch immer an den Kacheln, die Füße stehen genau unter den Schultern.

Gehen Sie langsam in die Hocke, bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Die Stellung drei Sekunden lang beibehalten, anschließend langsam wieder aufrichten. Machen Sie insgesamt zehn Wiederholungen (Dauer: 1:30 min.).