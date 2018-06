Die 5 gesündesten Fleischsorten für Grill und Pfanne

3. Rinderfilet ist immer eine gute Wahl auf dem Grill

Rindfleisch enthält alles, was Mann braucht: Es liefert wichtige B-Vitamine, reichlich Eisen und natürlich jede Menge Eiweiß. Das Protein besitzt eine biologische Wertigkeit von 92 (das Maximum liegt bei 100) und gilt als sehr hochwertig, da der Körper es optimal verwerten kann.

Wichtig ist jedoch, für welchen Cut Sie sich entscheiden, denn die verschiedenen Zuschnitte vom Rind unterscheiden sich stark in Aussehen, Geschmack und Fettgehalt. Filet und Steak (allerdings nicht jedes) heißen die fettarmen Varianten für Grill und Pfanne. Verzichten Sie auf Steaks mit sichtbarem Fett, wie dem Rib-Eye-Steak, und wählen Sie lieber zartes Rinderfilet. Das können Sie am Stück oder in Form von einzelnen Medaillons grillen.

>>> So grillen Sie das perfekte Rinderfilet

Grilltipp: Außen kross, innen zart, so sieht das perfekte Steak aus. Die braune Kruste entsteht durch die sogenannte Maillard-Reaktion. Dahinter verbirgt sich eine Reihe von chemischen Prozessen, die nicht nur für die Bräunung, sondern auch den typischen Steak-Geschmack sorgen. Damit die Reaktion optimal abläuft und das Steak gut aussieht und schmeckt, muss der Grill sehr heiß sein. Ist das Steak feucht, entsteht zu viel Dampf und der Bräunungsprozess läuft nicht richtig an. Also, das Fleisch gut abtupfen, bevor es auf den Grill kommt.