Sex-Bucket-List: 15 Dinge, die jeder Mann im Sex-Leben ausprobiert haben sollte

Haben Sie längst getan? So richtig? Wie auch immer: Wenn Sie Spielchen am Po schon immer mal ausprobieren wollten, sollten Sie nicht länger warten. Sprechen Sie Ihre Partnerin in einem ruhigen Moment darauf an, ob sie auch Lust hätte, zu experimentieren. Und dann: Los!

Sie wünschen sich Sex, bei dem Sie mal ganz egoistisch nur genießen dürfen? Sie möchten einen geheimen Fetisch ausleben? Sie wollen von einer erfahrenen Frau vorurteilsfrei und kommentarlos in geheimste Handgriffe eingeführt werden? All diese Wünsche kann Ihnen eine Dame erfüllen, die mit den Fantasien eines Mannes ihr Geld verdient. Für quasi jede Vorliebe gibt es die passende Anlaufstelle für den Mann. Sex mit einer Hure ist für viele Männer eine Fantasie, die sie schon seit der Pubertät mit sich herumtragen – und nie ausleben. Andere schätzen Sex-Treffen regelmäßig und lassen sie sich auch etwas kosten – eben genauso wie den Besuch in der Sauna oder bei der Massage. Sie sind in einer Beziehung und wollen nicht fremdgehen? Ein Rollenspiel mit Ihrer Partnerin kickt mindestens genauso!

Paare, die sich im Bett Zeit für Experimente nehmen, haben ein erfüllteres Sexualleben, als Paare, die selten Neues wagen © Volodymyr Tverdokhlib / Shutterstock.com

Sex-Bucket-List #5: mit einer älteren Frau schlafen

Frauen über 40 haben mehr Lust auf Sex als ihre jüngeren Geschlechtsgenossen. Das ergab eine Studie des Erotik-Portals Lovepoint.de. 78 Prozent aller befragten Damen gab an, mehr Lust aufs Liebesspiel zu haben als in jüngeren Jahren. Grund: Sie fühlen sich wohler in ihrem Körper, wissen, was sie wollen und müssen sich nicht mehr beweisen. Über die Hälfte aller Frauen gaben in der Umfrage außerdem an, dass sie offener für ungewöhnliche Sex-Praktiken sind als in jüngeren Jahren. Wenn Sie mit einer Cougar, so werden die reifen Frauen genannt, ins Bett steigen, können Sie also sehr wahrscheinlich hemmungslosen Sex erwarten. Und: Sie können noch etwas lernen.

Sex-Bucket-List #6: anderen beim Sex zuschauen

Der heimliche Blick in ein anderes Schlafzimmer lässt wahrscheinlich keinen Mann kalt – nicht umsonst sind Pornos so gefragt. Wer im echten Leben mal live in den Genuss von einer "Sex-Performance" kommen möchte, sollte aber die Finger vom Fernglas oder der Handykamera lassen, denn das ist strafbar. In Nacht- und Swingerclubs, im Rahmen von privaten Verabredungen oder auf Sex-Partys darf jedoch nach Lust und Laune gespannt werden. Und hey, das Gute liegt doch so nah: Warum nicht mal der eigenen Partnerin dabei zusehen, wie sie masturbiert?

Sex-Bucket-List #7: Sex in der Öffentlichkeit

Sex in der Sauna, im Jacuzzi, in der Umkleidekabine oder im Kino – wie weit würden Sie gehen? Welche Vorstellung raubt Ihnen schon beim bloßen Gedanken den Atem? Was immer Sie gerne ausprobieren wollen, tun Sie es! Achten Sie nur darauf, dass Sie nicht erwischt werden. So oder so wird es eine Erinnerung, die Ihnen so schnell niemand wieder nimmt.

Bullet-Point #8: mit einer Exfreundin schlafen

Diese eine Exfreundin: Es lief einfach nicht mehr, aber der Sex war immer fantastisch! In den meisten Fällen ist es keine gute Idee, noch mal mit der Ex ins Bett zu hüpfen (zu viele Gefühle!). In speziellen Konstellationen kann es jedoch reizvoll sein, sich ins vertraute Feld zu werfen. Nämlich dann, wenn Sie nach der (eher oberflächlichen) Partnerschaft noch lockeren Kontakt haben und sich auch hin und wieder kokette Nachrichten schicken. Der Vorteil von Sex mit der Ex: Sie wissen beide, worauf Sie sich einlassen und im besten Fall sogar, worauf der andere steht. Der Kick: inniger Sex, keine Verpflichtungen.