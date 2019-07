Das hilft und schützt vor einer Magen-Darm-Grippe

Ungewohnte Lebensmittel und ein neuer Tagesablauf können auf den Magen schlagen © fongbeerredhot / Shutterstock.com

Warum wird man so oft im Urlaub krank?

Weil dann das Immunsystem leider auch auf Sparflamme geht, um sich zu erholen. "In Stressphasen leben Körper und Geist quasi auf Pump, um die Belastung zu überstehen. Danach brauchen beide erstmal Erholung und man wird anfälliger für Krankheiten", erklärt der Arzt. Jetlag, ungewohnte Lebensmittel oder ein anderer Tagesablauf können ebenfalls auf den Magen schlagen. Wenn Immunsystem und Verdauung also ohnehin schon angeschlagen sind wegen der Umstellung, können sich umherschwirrende Erreger besonders leicht in deinem Magen einnisten.

>>> Das kann du aus deinen Pupsen lernen

Wie verläuft ein Magen-Darm-Infekt?

"Der Erreger für die Magen-Darm-Grippe wandert einmal durch den ganzen Verdauungstrakt, befällt also erst den Magen und später den Darm", so Şahin. Und so verlaufen auch die Symptome: Erst wird einem mulmig, danach übel und dann kommt erstmal das große Kotzen. Später rumort es dann im Darm und es kommt ständig aus der anderen Seite heraus. Während der ganzen Zeit fühlt man sich außerdem abgeschlagen und appetitlos, durch den Flüssigkeitsverlust hat man auch oft Kopfschmerzen und in härteren Fällen Fieber. Durch den Brech-Durchfall gehen außerdem viele Nährstoffe verloren, was das Immunsystem weiter schwächt.

Je nachdem, welcher Erreger den Infekt ausgelöst hat und wie du dich jetzt verhältst, dauert die Magen-Darm-Grippe zwischen 3 und 10 Tagen. In der Regel kommt der Körper auch bei genügend Ruhe allein mit der Krankheit zurecht und wenn die Symptome abgeklungen sind, ist man meist auch nicht mehr ansteckend. Wenn die Beschwerden sich allerdings nach einer Woche immer noch nicht verbessert haben, sollte man zum Arzt. "Bei härteren Fällen muss der Körper von außen unterstützt werden, um den Erreger zu bekämpfen und um ernsteren Komplikationen wie einer Blutvergiftung vorzubeugen", warnt der Arzt. In seltenen Fällen ist man dann auch länger ansteckend, obwohl man sich eigentlich schon wieder gesund fühlt.