Potenzprobleme: Erektionsstörung mit 30?! Was jungen Männern hilft

Erektionsstörungen bei jungen Männern sind nicht selten das Ergebnis von psychischem Stress oder Leistungsdruck © Viacheslav Boiko / Shutterstock.com

Die Ursachen für die Erektionsstörung sind häufig altersbedingt, dennoch kann immer öfter nachgewiesen werden, dass auch junge Männer an Erektionsbeschwerden leiden. Dies kann häufig auf psychischem Stress oder Leistungsdruck basieren. Rauchen und regelmäßiger Drogen- und Alkoholkonsum zählen allerdings zu den größten Ursachen von Erektionsstörungen bei Männern. Ebenso können Erektionsstörungen als Folge anderer Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck, auftreten und auch Verletzungen (zum Beispiel eine Beckenfraktur) oder Operationen – beispielweise des Enddarms – können Potenzprobleme verursachen. Zu weiteren Ursachen gehören Testosteronmangel oder Depressionen.

Schlafforschung: Schnarcher leiden öfters an Erektionsstörungen

Eine schlechte Durchblutung kann zu Schnarchen und Impotenz führen. Wer schnarcht, leidet auch oft an Erektionsstörungen. Denn beide Vorgänge werden offenbar vom selben Durchblutungsmechanismus gesteuert, so eine Erkenntnis, die Wissenschaftler für Schlafforschung und Schlafmedizin in Kassel präsentierten.

Ströme das Blut nicht richtig, könnten die Atemwege nicht freigehalten werden, so der Leiter der Tagung, Martin Konermann. Der Mensch beginne zu schnarchen – und die Erektion bleibe aus.

Eine weitere Erkenntnis: Zwar leiden insgesamt rund 16 Prozent aller Männer an einer erektilen Dysfunktion. Wenn aber trotzdem eine (Morgen-)Erektion im Schlaf stattfindet, wisse der Betroffene, dass sein Problem psychisch und nicht körperlich bedingt sei. In solchen Fällen können Medikamente wie Viagra helfen. Männer die das Medikament vor dem Schlafengehen nahmen, hatten nach einem Jahr deutlich weniger Probleme, so eine auf der Tagung vorgestellte Studie.

Ansonsten sei eine Erektion nach dem Aufwachen aber völlig normal und nur ein Zeichen einer gesunden Durchblutung. Da nicht jeder Mensch täglich sexuell aktiv sei, prüfe unser Körper alle Funktionen mithilfe regelmäßiger Durchblutung. Dieser Vorgang würde durch Träume gesteuert, so Konermann. Allerdings sei der Inhalt des Traums – sexuell oder nicht, unwichtig für die Erektion.

Nächtliches Atemaussetzen bedingt Erektionsprobleme. Grund: Sauerstoffmangel

Starkes Schnarchen kann zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff führen. Dieser Sauerstoffmangel hat bei manchen Männern Erektionsstörungen zur Folge, fanden Regensburger und Münchener Forscher heraus. Laut deren im Journal of Sexual Health veröffentlichten Studie sind bei 69 Prozent der Männer, die unter Schlafapnoe leiden, auch Erektionsstörungen aufgetreten. Schlafapnoe äußert sich durch Atemaussetzer in der Nacht und lautes Schnarchen. Der damit verbundene Sauerstoffmangel könne dann zu einer so genannten erektilen Dysfunktion führen, so die Studie.

Das Risiko, Erektionsstörungen zu bekommen, steige zwar ohnehin mit zunehmendem Alter und Erkrankungen wie Herzproblemen oder Bluthochdruck. Doch "stellt nächtlicher Sauerstoffmangel aufgrund einer Schlafapnoe allerdings dabei einen eigenen zusätzlichen Risikofaktor dar, der auch allein genommen eine erektile Dysfunktion verursachen kann", erklärt der Forschungsleiter Stephan Budweiser in der Studie.

Gegen Schlafapnoe hilft Abnehmen und Verzichten auf Alkohol und Schlafmittel, empfiehlt die deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin in Werne. Außerdem raten die Experten zur Atemwegs-Überdruckbehandlung, bei der man nachts eine Maske trägt, die mit Überdruck gegen die Atemaussetzer arbeitet.

