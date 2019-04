Maximilian Immer: "Das ist die härteste Challenge meines Lebens"

Du hast noch nie an einem Radrennen teilgenommen. Warum willst du mit der beinharten L’Étape du Tour de France beginnen? Wie oft hat man im Leben schon die Chance an einer echten Etappe der Tour de France teilzunehmen?! Ich habe die Tour bereits in der Kindheit verfolgt. Nach dem Tour-Sieg von Jan Ullrich 1997 habe ich das Team live miterlebt während einer Promo-Tour. Die Fahrer waren alle coole Charaktere. Als Kind identifizierte ich mich immer mit denen. Radsport hat mich seitdem nicht losgelassen. Deshalb hab ich nicht lange überlegt, sondern sofort zugesagt.

Und die Frau? Ich muss halt super viel trainieren, 3 bis 4-mal in der Woche sitze ich nach der Arbeit abends aufm Fahrrad. Meine Freundin findet meine Challenge zwar generell gut, aber an den Tagen bleibt das Pärchenerlebnis auf der Strecke und muss zurückstecken.

Men's Health: "Einen guten Fasan, Champagner und eine Frau" — das antwortete der f ranzösische Profi-Radrennfahrer und fünffache Toursieger Jacques Anquetil mal auf die Frage, wie man sich am besten auf ein Radrennen vorbeitet. Wie steht's bei Dir, genießt Du die heilige Dreifaltigkeit? Maximilian: Alkohol ist nicht drin, und speziell Fasan habe ich auf meinem Speiseplan leider noch nicht entdecken können. Ich ernähre mich gegenwärtig nach der Ketogenen-Diät. Ich muss nämlich meinen Körperfettanteil runterfahren — je weniger Gewicht ich den Berg hochschleppe, desto einfacher. Außerdem nehme ich viele Vitamine, C, B und D. Sport ist Stress für den Körper und bei so vielen Einheiten, wie ich sie momentan absolviere, wird mein Immunsystem anfälliger. Statt Schampus gibt’s bei mir also eher "Schweiß, Blut und Tränen".

Umziehen fürs Bike-Fitting: Maximilian vor der Alpecin Kick-Off Veranstaltung © Alpecin/Henning Angerer

4 Monate vor dem Start, auf einer Skala von 1 bis 10 (= topfit): Wie schätzt Du dein gegenwärtiges Fitness-Level ein?

Ich glaube, ich bin im guten Mittelfeld, vielleicht auf einer 5. Momentan würde ich die Etappe also niemals schaffen. Dabei sind die 135 Streckenkilometer ja eigentlich nicht das Problem: es sind die 4500 Höhenmeter! Ab einem Fitnesslevel von 8, schätze ich, könnte ich die Strecke irgendwie bewältigen. In anderen Worten: Ich muss noch ordentlich ackern, um da hinzukommen.

Wie hast du dich bisher im Alltag fit gehalten?

Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, insgesamt 18 Kilometer. Im Büro ist die Ansage 1 Mal pro Stunde Micro-Workouts zu machen. 10 Kniebeugen oder Liegestütze oder an der Klimmzugstange 1 Minute aushängen. Aber es gibt viel zu tun, wenn ich 4 Durchgänge am Tag schaffe, ist es schon gut gelaufen. Ab und an gehe ich in der Woche während der Mittagspause in den Sport-Keller und mache 1 Stunde Kraft- und Ausdauertraining.

Hast du mal Leistungssport betrieben?

Nein, in den vergangenen 2 Jahren habe ich jeweils einen Jedermann-10-Kampf absolviert. Ansonsten nur unterschiedlichen Ausdauer- und Kraftsport, im Durchschnitt 5 Einheiten unter der Woche.

Was ist deine größte Schwäche auf dem Fahrrad?

Die Ausdauer, die ist einfach nicht gut momentan. Ich bin eher ein Sprinter und Interval-Mensch. Ich werde in den nächsten Monaten also so viel auf dem Fahrrad sitzen wie möglich.

Was ist die größte Herausforderung bis zum Start?

Das ist einfach: die Organisation und Anforderung des Trainings an meinen Alltag. Bei der Leistungsdiagnostik während des Bike-Fittings haben sie gesagt, ich soll Einheiten von über 2 Stunden am Stück fahren. Mein Arbeitstag geht von 9:30 bis 18:30 Uhr, dazu kommt Frühstück und Abendessen — da strampel ich auf dem Rollentrainer entweder Abends oder Morgens die Nachbarn aus dem Bett. Und noch ist es morgens nicht hell genug, um draußen zu fahren; bei gutem Wetter fahre ich natürlich abends eine Einheit und bin dann um 22 Uhr Zuhause. Das geht. Aber das gute Wetter ist in Norddeutschland bisher rar.

Wie hast du das Problem gelöst?

Noch gar nicht (lacht). Ich lege demnächst mal ein paar Home-Office Tage ein und fahren dann über den Tag verteilt.