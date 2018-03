Skifahren in Europa: Das kostet ein Skitag

Wenn Sie noch überlegen, wo Sie diese Saison durch den Schnee pflügen wollen: Wir sagen Ihnen, an welchen Orten Skifahren in Europa am billigsten und wo es am teuersten ist

Skifahren kann eine teure Angelegenheit werden. Ein Tag kann locker mehr als 400 Euro für Übernachtung, Leihski, Skipass, Essen und ein Après-Ski-Bier kosten. Beispielsweise in St.Moritz, Schweiz oder in Méribel, Frankreich, wie das Hotelportal Tripadvisor herausfand.

In Deutschland dagegen ist das Skifahren noch vergleichsweise günstig. Einige deutsche Skigebiete liegen bei einem Vergleich von 43 europäischen Skizielen unter den zehn preiswertesten. Das Internetportal hat dafür die durchschnittlichen Kosten eines Skitags untersucht: Darunter zählen eine Übernachtung, ein Tages-Skipass, eine geliehene Skiausrüstung, ein Essen und eine Flasche Bier. Der Urlauber in Berchtesgarden kommt damit auf 160 Euro pro Tag. Pfennigfuchser sollten ihren Winterurlaub in Ätna, Italien oder Bansko, Bulgarien planen. Diese sind mehr als drei Mal so billig wie ein Aufenthalt in Courchevel, Frankreich (580 Euro),

Nachfolgend sind die zehn billigsten Skiorte in Europa aufgelistet:

Platz Skiort Euro pro Skitag 1 Bansko, Bulgarien

um 100

2 Bodenmais, Deutschland

um 125

3 Friedrichroda, Deutschland

um 130 4 Stachy, Tschechien

um 140

5 Candanchú, Spanien um 145

6 Astún, Spanien um 150

7

Berchtesgarden, Deutschland

um 160

8 Kranjska Gora, Slowenien um 165

9 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland

um 180

10 Oberstdorf, Deutschland

um 190

Quelle: Tripadvisor; angegeben ist die Summe der Kosten für eine Übernachtung, einen Tagesskipass, eine geliehene Skiausrüstung, ein Essen und eine Flasche Bier. Hotel-, Essens- und Getränkepreise sind Durchschnittswerte im Gebiet, ermittelt von Tripadvisor.

Teuer wird es dagegen in Frankreich und der Schweiz. Gleich fünf Skiorte aus der Schweiz sind unter den zehn teuersten Skiorten in Europa vertreten. Kein Wunder, bei einem Preis um 35 Euro für ein Essen in St.Moritz. Laut Tripadvisor ist die Flasche Bier in Saas Fee in der Schweiz mit etwa 5 Euro am teuersten.

Nachfolgend sind die zehn teuersten Skiorte in Europa aufgelistet:

Platz Skiort Euro pro Skitag 1 Courchevel, Frankreich

um 580

2 Méribel, Frankreich

um 560

3 St. Moritz, Schweiz

um 550

4 Ischgl, Österreich

um 500

5 Verbier, Schweiz

um 480

6 Gstaad, Schweiz

um 430

7 Zermatt, Schweiz

um 420

8 Klosters, Schweiz

um 390

9 Val d'Isère, Frankreich um 335

10 St. Anton, Österreich um 330



Quelle: Tripadvisor; angegeben ist die Summe der Kosten für eine Übernachtung, einen Tagesskipass, eine geliehene Skiausrüstung, ein Essen und eine Flasche Bier. Hotel-, Essens- und Getränkepreise sind Durchschnittswerte im Gebiet, ermittelt von Tripadvisor.