Alkoholverzicht: Das passiert, wenn Sie eine Alkoholpause einlegen

Ohne das Bier zum Abendbrot werden nicht nur Ihre Essensportionen kleiner, Sie sparen auch die Kalorien im Alkohol. Und das sind mehr, als man bei Flüssigkeiten wie Bier oder Wein vermutet. So enthält ein Glas Weißwein zum Beispiel etwa 150 Kalorien, eine Flasche Bier 215 Kalorien und eine Margarita 300 Kalorien. Wissenschaftler der John Hopkins School of Public Health gehen davon aus, dass Männer etwa 433 Kalorien pro Tag zusätzlich allein durch das Trinken einer "moderaten" Menge von Alkohol zu sich nehmen. Streichen Sie Alkohol von Ihrem Ernährungsplan (und ersetzen Sie ihn nicht mit einem überzuckerten Nachtisch) – dann verlieren Sie bestimmt ohne Anstrengung einige überschüssigen Kilos.

Deshalb: Ein Alkoholverzicht, wenn auch nur zeitlich begrenzt, lenkt nicht nur Ihr Trinkverhalten wieder in moderate Bahnen, auch Ihr Essverhalten profitiert davon.

Laut einer in der amerikanischen Zeitschrift "Obesity" veröffentlichten Studie gehört Alkohol zu den größten Verursachern von übermäßigem Essen. Studienteilnehmer, die während des Essen eine Infusion bekamen, die 2 Glas eines nicht allzu hochprozentigen, alkoholischen Getränks entsprachen, aßen 30 Prozent mehr als die Probanden, die eine Kochsalzlösung injiziert bekamen. Die Studienleiter folgerten, dass selbst eine nicht übermäßige Alkoholmenge bereits die Gehirnaktivität derart steigern kann, dass man Essensgeruch intensiver wahrnimmt – und darauf mit vermehrtem Essen reagiert.

Innerhalb von wenigen alkoholfreien Tagen werden Sie bemerken, dass sich Ihre Haut nicht nur besser anfühlt, sondern auch besser aussieht. Grund dafür ist das Ausbleiben der harntreibenden Wirkung von Alkohol. Der vermindert nämlich, dass der Körper Wasser speichert. Und je weniger Wasser der Körper zu speichern vermag, desto trockener und knittriger wird auch die Haut. "Auch Rötungen an den Wangen und rund um die Nase beginnen zu verblassen, und Haarschuppen verschwinden", erklärt Dr. Raskin.

Vertreiben Sie leichte Entzugserscheinungen, indem Sie Sport treiben © Dean Drobot / Shutterstock.com

5. Weniger Alkohol macht Sie aktiver

Wenn Sie über lange Zeit regelmäßig etwas zu viel Alkohol konsumiert haben und sich vornehmen, eine Zeitlang abstinent zu leben, kann es passieren, dass Sie leichte Entzugserscheinungen bekommen. "Es ist wichtig zu wissen, dass es Momente geben wird, in denen Sie ein Gefühl der Leere haben – und dass Sie das verdammt reizbar machen kann", sagt Dr. Raskin.

Verharren Sie nicht in den schlechten Emotionen. Nutzen Sie Ihre wiedergewonnene Energie, um Aktivitäten nach zu gehen, die Sie ansonsten aufgrund Ihres Alkoholpegels nicht machen konnten oder wollten. Drehen Sie nach dem Abendessen noch eine Runde an der frischen Luft, egal ob joggend oder spazierengehend. Melden Sie sich im Fitnessstudio an. Oder gehen Sie mit Freunden ins Kino, statt dösig auf dem Sofa Serien zu gucken.

"Eine Alkoholpause einzulegen, kann anfangs eine Herausforderung sein", gibt der Experte zu. Aber sie lohnt sich. Ihre Organe bekommen Zeit, sich zu regenerieren, Sie gewinnen mehr Energie im Alltag und sehen auch noch besser aus. Starten Sie. Jetzt!



Wenn Sie stärkere Entzugserscheinungen bei sich bemerken, ist Ihr Alkoholkonsum womöglich bereits in einem klinischen Bereich. Holen Sie sich professionelle Hilfe, zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.