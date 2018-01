Auf Entzug: Anhänger der NoFap-Bewegung verzichten freiwillig auf die Masturbation © ArtOfPhotos / Shutterstock.com

1. Sie schwächeln in der Performance

Gab es in Ihrem Leben mal eine Phase, in der Sie lange keinen Sex hatten? Wenn nein, haben Sie Glück! Wenn doch, kennen Sie vielleicht das unbeholfene Gefühl beim ersten Mal nach der Durststrecke. Es fehlt der "Flow", die Angst, zu versagen, ist groß. Und tatsächlich kann es nach langer Enthaltsamkeit zu Problemen mit der Erektion kommen. Dieses Phänomen wird umgangssprachlich auch "Witwersyndrom" genannt. Grund für die mangelnde Standfestigkeit ist ein niedriger Testosteronspiegel und fehlende Übung. Denn der Penis und seine Performance bleiben nur in Form, wenn Sie ihn regelmäßig trainieren – wer rastet, der rostet. Heißt: Die Schwellkörper im Penis müssen regelmäßig gut durchblutet werden. Masturbation und Sex mit Partnerin trainieren nicht nur das Rhythmusgefühl, sondern auch die Standhaftigkeit des besten Stücks.

2. Durch Enthaltsamket kann Ihr Blutdruck ansteigen

Wer regelmäßig Sex hat, dessen Blutdruck bleibt in Stresssituationen niedriger. In einer Studie, veröffentlicht im Fachmagazin Biological Psychology, belegen Wissenschaftler, dass regelmäßiger Sex den Blutdruck senkt. Bei Probanden, die sich über ein erfülltes Sexleben freuten, maßen sie einen niedrigeren Blutdruck in Stresssituationen als bei Probanden, die selten oder nie Sex hatten. Und es macht auch einen Unterschied, ob sie masturbieren oder gemeinsam Liebe machen: Bei Probanden, die regelmäßig Sex mit einer Partnerin hatten, maßen die Forscher einen noch geringeren Blutdruck als Männern, die sich regelmäßig selbst befriedigen.

3. Das Risiko für Prostatakrebs nimmt zu

Männer, masturbiert! Sogar Forscher raten, wenigstens zu onanieren, falls Mann derzeit keine Partnerin hat, um die Liebe zu teilen. Studien der Harvard Medical School in den USA erwiesen, dass das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, steigt, je seltener ein Mann ejakuliert. Das Ergebnis ihrer Untersuchungen: Männer, die 4 bis 7 Mal pro Woche ejakulieren, haben ein geringes Risiko an Prostatakrebs zu erkranken.

