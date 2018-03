Herzfrequenz: Das perfekte Pulstraining

Wie Sie sich beim Sport richtig belasten und erfolgreich Ihre Ausdauer trainieren

Erfolgreiches Ausdauertraining ist eine Frage der richtigen Belastung. Ihr Puls liefert Ihnen dazu wertvolle Hinweise. Wir erklären, wie der Herzschlag Ihnen beim Training hilft, Ihr persönliches Ziel zu erreichen und wie Sie schneller oder ganz einfach abnehmen.

"Der Erfolg ist in jedem Fall nicht nur vom Trainingsumfang, sondern vor allem von der Intensität abhängig", erklärt Professor Kuno Hottenrott von der Universität Halle-Wittenberg. "Es kommt darauf an, wie sehr Sie sich beim Laufen, Schwimmen oder Radfahren belasten." Wie man das Training optimal gestaltet, weiß der Sportwissenschaftler nicht nur aus seiner intensiven Forschungsarbeit, sondern auch aus eigener Erfahrung (Marathon in 2:36 Stunden). "Am besten hören Sie auf Ihr Herz, denn es gibt die Schlagzahl fürs Training vor." Abhängig vom Puls realisieren Sie dann Ihr persönliches Trainingsziel. Und tun nebenbei auch noch etwas für Ihre Gesundheit. Denn Pulskontrolle hilft, Übertraining zu vermeiden.

Das erforderliche Equipment

Den Puls einfach mit der Hand zu messen, macht gerade beim Ausdauertraining wenig Sinn, denn dafür müssten Sie anhalten. Messungen mit Ohrclips oder durch Pulsgriffe an Kardiogeräten führen oft zu Fehlmessungen. "Am zuverlässigsten ist die Herzfrequenzmessung mit Brustgurt und Uhr", erklärt der Experte. Einfache Geräte mit ungestörter Datenübertragung (etwa Modelle aus der F- und der S-Serie von Polar mit Own-Code-Funktion), einstellbaren Puls-Trainingszonen und einem angenehm

zu tragenden Textil-Brustgurt reichen völlig aus. Schwimmer sollten natürlich darauf achten, dass der Pulsmesser wasserdicht ist.