Grooming-Lexikon: Pflege für Männer von A bis Z

DEODORANT

Ein Deo hemmt Schweiß zersetzende Bakterien und bannt so lästigen Körpergeruch. Ein Anti-Perspirant dagegen verengt durch das in ihm enthaltene Aluminiumsalz vorübergehend die Schweißdrüsenausgänge, bremst auf diese Weise die Schweißbildung.

Dies sind die neuesten Deos für Männer mit und ohne Aluminum

DUFTPUNKTE

Am besten kommt ein Duft an Hautpartien zur Geltung, wo das Blut pulsiert, also am Hals, an den Handgelenken, in den Kniekehlen sowie an den Lenden. Tabu ist Parfüm auf der Brust (steigt in die eigene Nase und betäubt mit der Zeit) und hinter den Ohren (dort zersetzt Hautfett den Duft). Wichtig: Parfüm immer nur auftupfen oder sprühen, nie reiben, das zerstört die Duftmoleküle.

Die aktuellen Männerparfüms finden Sie hier

DUSCHEN

Nicht zu heiß, das trocknet die Haut unnötig aus. Nass-Rasierer sollten vor der Rasur duschen, so wird die Haut gut vorbereitet.Neu: Unter der Dusche bereits eincremen (In-Dusch Body Lotionen). Spart Zeit!

Hier finden Sie die aktuellen Duschgels für Männer